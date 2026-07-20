El desgarrador mensaje de Sofi Martínez tras la derrota de Argentina y por Messi: "Tengo ganas de..."

En su reflexión, Sofi explicó que la derrota representa el cierre de un ciclo irrepetible.

“Será que lo que termina es mucho más que la ilusión por volver a festejar cuatro años más. Quizás es el recuerdo de lo fino de la vida, de que la juventud no es eterna, de que los tiempos que venimos disfrutando en algún momento terminan”, expresó.

Además, dejó en claro que su mayor tristeza está relacionada con la figura de Lionel Messi.

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Qué dijo Sofi Martínez sobre Messi tras la derrota de Argentina

“No me duele perder, me duele saber que no queda demasiado margen para volver a sentarme en el sillón, la butaca o en el campo de juego para ponerme de su lado, para hinchar por él y por esta camiseta”, escribió.

La periodista también dedicó unas sentidas palabras al capitán argentino y destacó el legado que construyó a lo largo de su carrera.

“Por quien se convirtió en nuestra bandera a fuerza de su propio trabajo y sacrificio, aun siendo el más talentoso de todos. Por la increíble coincidencia que él haya nacido con el mismo sueño que nosotros, por ser nuestro mejor ejemplo”, sostuvo.

Más adelante, Sofi Martínez valoró el recorrido del equipo de Lionel Scaloni y recordó todo lo conseguido durante estos años.

“Es, quizás, la sensación de que vivimos tiempos épicos y que ya pasaron. Estoy agradecida por lo que acaba de terminar, llegar a otra final es difícil y de la forma en que se dio todo, más”, afirmó.

Finalmente, destacó el impacto que este plantel tuvo en la sociedad argentina y cerró con una frase que emocionó a miles de hinchas.

“Este equipo se transformó en una cachetada para los odiadores y un aliado para los soñadores que creemos en el ‘todos juntos’”.

Y concluyó: “Tengo, como todos los argentinos, la cabeza en alto por todo lo que vivimos, pero si te fijás bien también tengo, como Messi ayer, los ojos llenos de lágrimas por una tristeza que no puedo contener. Gracias equipo, nos regalaron mucho más de lo que alguna vez soñamos”.