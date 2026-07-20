El fuerte análisis de Graciela Alfano sobre la final de Argentina y España: "Mucha agresividad"

Graciela Alfano siguió desmenuzando las tensas situaciones que -según su visión- se dieron durante el partido: "Algo llegó a la cancha, la gente que se tapa la boca y vaya a saber qué dice, los codazos, las faltas que no se cobran, responder, lesionarse, generarse tarjetas...Qué juego agresivo, feo, no nuestro, todo el partido fue feo".

"No sirvió no escuchar, aprendamos. Por eso el bajón de hoy. Somos subcampeones pero escuchamos voces ajenas y fue con mucha agresividad", aseguró la actriz.

Y cerró con un mensaje directo a la selección que se consagró campeón: "España: no te felicito, no jugaste como campeón, provocaste, que lo disfrutes".

Foto: @afaseleccion

El profundo mensaje de Valentina Cervantes para Enzo Fernández tras la final de Argentina - España

Valentina Cervantes compartió un mensaje dedicado a Enzo Fernández tras la final de Argentina - España donde el futbolista fue expulsado al final del segundo tiempo.

"Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta", comenzó la influencer.

"Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos", destacó a su pareja.

Y agregó a pura emoción: "Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amás".

"Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino. Vamos, Argentina! Esto sigue. Porque los sueños no terminan en un partido y el camino todavía tiene muchas páginas por escribir", cerró Valentina Cervantes en total apoyo a su pareja Enzo Fernández.