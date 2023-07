El Polaco confesó que logró acercarse a la China Suárez por una mentira 

"Parece que le escribiste a China Suárez y le propusiste hacer un tema juntos, pero la canción no la tenías. A pesar de eso, le dijiste que sí", le preguntó Dente.

Entonces, el Polaco confesó: "Sí, en efecto, no tenía la canción y le dije que tenía un temazo. Le dije: 'Tengo una bomba, la vamos a romper'. Ella me respondió dos meses después, así que tuve tiempo para preparar la canción."

La reacción de la China Suárez al cariñoso saludo de su ex, Benjamín Vicuña, a Pampita

Durante la entrega de los Martín Fierro 2023, se vivió un extraño e incómodo momento cuando Benjamín Vicuña ganó la estatuilla a mejor actor protagónico por El primero de nosotros, Telefe. No fue el premio la sorpresa, sino su dedicatoria a Pampita.

"Gracias al público, a las personas con que nosotros trabajamos y muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante", comenzó diciendo el actor chileno y añadió: "gracias porque este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, y me dio un amor".

El actor se dio cuenta del furcio que cometió, y entre risas cambió el rumbo de su speach: "me dio tantas cosas". Pero ya era tarde, habló de un solo amor y este país le dio dos: el segundo sin dudas es la China Suárez, la madre de sus dos hijos menores Magnolia de 5 y Amancio de 2 años.

La China no fue invitada a la entrega y no mostró si la siguió por televisión. En cambio, se dedicó a cocinar dos huevos, en un clip en sus redes mostró cómo esperaba ansiosa que se hicieran dos huevos duros. ¿Habrá sido un mensaje?

