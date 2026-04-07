Tamara Pettinato lanzó un escandaloso dato sobre los chats de Felipe y Melchor Rodrigo: “No era su...”

Asimismo, Tamara sumó que “además están los chats entre ellos donde dicen la dinámica y donde la conclusión de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) dice ‘bueno, la conclusión es que ellos se juntaban a drogarse, que Melchor le cobraba en pastillas, que usaban el metilfenidato como droga para ponérsela’, básicamente. Esto es lo que yo siempre dije”.

Embed

Fue allí cuando la hermana de Felipe confesó abiertamente que Rodrigo “era su compañero de consumo, no era su médico. Era médico sí, pero también entiendo que cuando uno cree que los médicos no se drogan o no sé, o siempre se lo vio como a Felipe como el adicto y el otro era el médico que lo quería ayudar... no fue así. No era así”.

A esa altura de sus palabras, Tamara Pettinato reflexionó sobre la situación del amigo de su hermano: “Los médicos... bueno, ahora con los casos que estamos viendo te das cuenta que los médicos también son personas, también se drogan, también pueden ser adictos. Y siempre trato de, no sé si empatizar es la palabra, pero de no agarrármela con la familia de él”.

“Siempre tratan de preguntarme ‘bueno, ¿y qué le decís a la familia de Melchor?’. Nada, o sea, tampoco puedo juzgar la decisión de ellos de llevar a Felipe a la Justicia y de querer saber qué pasó. Porque en definitiva el juicio éste es para tratar de saber qué pasó adentro de ese departamento”, admitió.

Por último, dejó en claro que por ahora “no se logró llegar a una conclusión de ‘pasó esto, esto y esto’, por eso la querella dice una cosa, el fiscal otra cosa y nosotros otra cosa. Entiendo que su decisión fue llevarlo a la Justicia y saber de esa manera y no preguntarle qué pasó, y nunca vamos a entrar en esa guerra con la familia”.

Tamara Pettinato sobre los chats de Felipe y Melchor Rodrigo - captura Puro Show

Cuál fue la confesión más dura de Tamara Pettinato sobre la enfermedad de su hermano Felipe

Días atrás, al aire de De acá en más, el programa de Urbana Play que conduce María O'Donnell, Tamara Pettinato volvió a hablar del proceso judicial que atraviesa su hermano Felipe Pettinato, imputado por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció tras un incendio ocurrido en el departamento del músico.

Durante la charla, la periodista hizo un repaso de lo que sucedió en la última audiencia y dio precisiones sobre la postura que adoptó el fiscal en el expediente. "Ayer el fiscal contradice a la querella. La querella pedía por doloso, pidieron 15 años. Y lo que él dice es que -revisando todo, los peritos que hablaron, los testigos que hablaron, los vecinos- no encuentra el dolo. Lo que sí supone él, que igual no se pudo comprobar, es que el fuego lo inició Felipe, entonces es culposo y pidió cuatro años y siete meses. Faltan todavía los alegatos de la defensa y después de eso tienen que decidir", detalló.

En ese contexto, María O'Donnell le consultó cuál era su mirada personal sobre el hecho, y Tamara Pettinato no dudó en expresar su postura. "Yo creo que pasó lo que lo que creí estos cuatro años que es que eran dos personas consumiendo en un departamento desde las 8 de la mañana y esto fue a las 12 de la noche", sostuvo. Y sumó: "Sé que relación tenían, sé que consumían".

Embed

Además, la panelista intentó desmentir algunas versiones que circularon en torno a la víctima. "Melchor no asistía adictos, era neurólogo", aclaró. Al mismo tiempo, remarcó el vínculo cercano que existía entre ambos: "Mi hermano era muy amigo de él y sufrió mucho por su muerte".

En esa línea, apuntó contra los rumores que se instalaron sobre la relación entre Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo. "Se dijeron barbaridades, se dijo que era su médico, no estaba ahí asistiéndolo. Estaban en ese departamento con el único objetivo de consumir todo el día", afirmó.

Al referirse puntualmente a lo ocurrido aquella noche, insistió en su hipótesis. "Un adicto se puede encerrar en un departamento a consumir y hacerse daño días, días y días. La causa número uno de muerte en adictos son los accidentes domésticos, que es lo que pasó", explicó. Y reforzó: "Podrían haber fallecido los dos, podría haber fallecido Felipe y Melchor no. Fue un accidente doméstico".

Por último, Tamara Pettinato también hizo referencia al tipo de consumo que, según indicó, mantenían. "Existe drogarse con medicación psiquiátrica, o sea con medicación legal. Estuvieron horas y horas consumiendo anfetaminas más benzodiacepina que te bajan y eso es un combo mortal", concluyó.