La reacción de la China Suárez al cariñoso saludo de su ex, Benjamín Vicuña, a Pampita

El actor se dio cuenta del furcio que cometió, y entre risas cambió el rumbo de su speach: "me dio tantas cosas". Pero ya era tarde, habló de un solo amor y este país le dio dos: el segundo sin dudas es la China Suárez, la madre de sus dos hijos menores Magnolia de 5 y Amancio de 2 años.

La China no fue invitada a la entrega y no mostró si la siguió por televisión. En cambio, se dedicó a cocinar dos huevos, en un clip en sus redes mostró cómo esperaba ansiosa que se hicieran dos huevos duros. ¿Habrá sido un mensaje?

Martín Fierro 2023: el furcio de Benjamín Vicuña al agradecer su premio ¿dedicado a Pampita?

En una noche cargada de emociones, Benjamín Vicuña se alzó con la estatuilla a mejor actor protagónico por El primero de nosotros (Telefe), y al momento de dar su discurso de agradecimiento tuvo un furcio que no pasó desapercibido: tras dedicarle el premio a sus hijos, habló de "su amor" y todas las miradas apuntaron hacia Pampita.

"Gracias al público, a las personas con que nosotros trabajamos y muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante", comenzó el actor chileno, y añadió, "gracias porque este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, y me dio un amor", dijo, e inmediatamente se dio cuenta del furcio que cometió, y entre risas cambió el rumbo de su speach: "me dio tantas cosas", dijo.

Claramente, Benja súper concentrado en su discurso cayó en la cuenta de que todos notaron lo mismo, hasta los camarógrafos que rápidamente poncharon a Pampita, quien con mucha atención y emoción escuchaba al padre de sus hijos mayores.

Para finalizar, Vicuña le dedicó el premio a quienes pasan por una enfermedad, tal el tema de la novela que le permitió obtener el galardón, y compartió además el Martín Fierro con sus compañeros de terna.

Pampita y Benjamín Vicuña protagonizaron un emotivo encuentro en la alfombra roja de los Martín Fierro 2023

Tras años de no protagonizar juntos la imagen de la alfombra roja, Pampita y Benjamín Vicuña posaron juntos, acompañados de su hijo mayor, Bautista, y deslumbraron a todos con su glam y buena onda en los premios Martín Fierro 2023.

La buena relación entre ambos no es novedad, pero cada vez que se ven lo hacen en privado y no en premiaciones tan importantes como la noche más importante de la televisión argentina.