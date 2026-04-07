En medio de la causa por abuso, el ex Boca, Carlos Zambrano, fue presentado en su nuevo club

La denuncia fue presentada inicialmente en Argentina, donde la joven fue atendida en San Isidro y luego en el Hospital Muñiz. Posteriormente, la causa pasó a la Justicia uruguaya. Los tres futbolistas negaron haber cometido el delito.

Qué pasó con los otros jugadores involucrados

Mientras Zambrano y Trauco fueron oficializados en el mismo club, el tercer implicado en la causa ya había definido su futuro. Sergio Peña firmó con Sakaryaspor, equipo de la segunda división de Turquía.

De esta manera, los tres futbolistas denunciados retomaron su carrera profesional, aunque la situación judicial sigue su curso.

En qué contexto llegan a su nuevo club

El equipo que los incorporó atraviesa un momento complejo en el torneo local. Actualmente se ubica en el puesto 16° de la Primera División peruana, en un campeonato de 18 equipos, por lo que necesita sumar puntos para escapar de la zona de descenso.

En ese escenario, la llegada de Zambrano y Trauco apunta a aportar experiencia en un tramo clave de la temporada, con ocho fechas del Torneo Apertura ya disputadas.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, su contratación genera repercusión. El regreso de ambos futbolistas se da en paralelo a una causa judicial en curso, lo que vuelve a poner el foco en el vínculo entre el ámbito deportivo y situaciones de este tipo.

El caso continúa abierto y será la Justicia la que determine los próximos pasos, mientras los jugadores vuelven a tener protagonismo dentro de la cancha.