En medio de la causa por abuso, el ex Boca, Carlos Zambrano, fue presentado en su nuevo club

El regreso al fútbol de Carlos Zambrano no pasó desapercibido. Tras más de dos meses sin equipo, el exdefensor de Boca Juniors fue oficializado como refuerzo de Sport Boys, en medio de la causa judicial en la que está denunciado por abuso sexual.
El exdefensor de Boca fue oficializado en un nuevo club junto a Miguel Trauco, ambos denunciados en una causa por abuso sexual. La decisión genera repercusión en el ámbito deportivo.
El regreso al fútbol de Carlos Zambrano no pasó desapercibido. Tras más de dos meses sin equipo, el exdefensor de Boca Juniors fue oficializado como refuerzo de Sport Boys, en medio de la causa judicial en la que está denunciado por abuso sexual.
El club peruano también presentó en simultáneo a Miguel Trauco, quien se encuentra involucrado en la misma denuncia. Ambos habían rescindido sus contratos con Alianza Lima tras la acusación y ahora volverán a la actividad profesional en lo que resta de la temporada 2026.
Los hechos que derivaron en la denuncia se remontan al 18 de enero, cuando el plantel de Alianza Lima se encontraba en Montevideo para disputar un amistoso ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata.
Según la denuncia, una joven argentina de 22 años acudió junto a una amiga al hotel donde se alojaba la delegación. En ese contexto, siempre de acuerdo a su testimonio, habrían ocurrido los hechos que motivaron la acusación contra Zambrano, Trauco y Sergio Peña.
La denuncia fue presentada inicialmente en Argentina, donde la joven fue atendida en San Isidro y luego en el Hospital Muñiz. Posteriormente, la causa pasó a la Justicia uruguaya. Los tres futbolistas negaron haber cometido el delito.
Mientras Zambrano y Trauco fueron oficializados en el mismo club, el tercer implicado en la causa ya había definido su futuro. Sergio Peña firmó con Sakaryaspor, equipo de la segunda división de Turquía.
De esta manera, los tres futbolistas denunciados retomaron su carrera profesional, aunque la situación judicial sigue su curso.
El equipo que los incorporó atraviesa un momento complejo en el torneo local. Actualmente se ubica en el puesto 16° de la Primera División peruana, en un campeonato de 18 equipos, por lo que necesita sumar puntos para escapar de la zona de descenso.
En ese escenario, la llegada de Zambrano y Trauco apunta a aportar experiencia en un tramo clave de la temporada, con ocho fechas del Torneo Apertura ya disputadas.
Sin embargo, más allá de lo deportivo, su contratación genera repercusión. El regreso de ambos futbolistas se da en paralelo a una causa judicial en curso, lo que vuelve a poner el foco en el vínculo entre el ámbito deportivo y situaciones de este tipo.
El caso continúa abierto y será la Justicia la que determine los próximos pasos, mientras los jugadores vuelven a tener protagonismo dentro de la cancha.