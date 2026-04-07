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ANSES habilitó un pago extra de $85.000 para asignaciones: cómo saber si te corresponde

Conocé el beneficio adicional que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó para las familias este mes. ANSES permite acceder a un pago extra de $85.000 destinado a los titulares de asignaciones que cumplan con un requisito documental clave en abril de 2026.

ANSES habilitó un pago extra de $85.000 para asignaciones: cómo saber si te corresponde

ANSES habilitó un pago extra de $85.000 para asignaciones: cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios de las asignaciones familiares cuentan con una oportunidad para incrementar sus ingresos mensuales mediante un refuerzo específico. En abril de 2026, la Ayuda Escolar de ANSES de $85.000 puede gestionarse de forma manual para aquellos casos en los que no se realizó la acreditación automática. Este beneficio de pago único está destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que presenten la documentación educativa requerida.

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El mecanismo para percibir este extra de $85.000 en la Asignación Universal por Hijo de ANSES requiere la validación de la asistencia escolar del menor. Una vez que el certificado de escolaridad es cargado en la plataforma oficial, el organismo inicia el proceso de liquidación, el cual impactará en las cuentas bancarias en un plazo estimado de 60 días. Este pago se suma al haber mensual de la AUH, que en abril presenta un incremento del 2,9% por movilidad, elevando el monto neto a $109.332 por cada hijo.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene operativos sus canales digitales para que ninguna familia quede excluida de este refuerzo económico. El calendario de pagos por DNI inicia el viernes 10 de abril, fecha en la cual los beneficiarios podrán ver reflejados sus haberes actualizados. Es fundamental cumplir con la carga del formulario PS 2.68 para destrabar el monto de $85.000, ya que la falta de información en el sistema previsional es el principal motivo por el cual el dinero no se deposita de oficio.

¿Cómo tramitar el pago extra de $85.000 de ANSES en abril?

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ANSES habilitó un pago extra de $85.000 para asignaciones: cómo saber si te corresponde

El procedimiento para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES consiste en la presentación del certificado de escolaridad debidamente firmado por las autoridades del colegio. Los titulares de AUH y SUAF deben descargar el formulario desde la web oficial, hacerlo completar por la institución educativa y luego subirlo a la sección "Hijas e Hijos" dentro de la plataforma Mi ANSES.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el documento, se habilita el pago único de $85.000. En caso de no poder realizar el trámite de forma digital, se permite la entrega presencial en cualquier oficina del organismo sin necesidad de solicitar un turno previo. Este beneficio alcanza a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años inclusive que se encuentren dentro del sistema de enseñanza oficial.

¿Cuál es el monto total de la AUH de ANSES con el extra escolar?

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES que logren destrabar el pago este mes, la cifra final de cobro presenta un incremento significativo. Al haber neto actualizado de $109.332 (correspondiente al 80% de la prestación tras el aumento del 2,9%), se le incorpora el pago de $85.000 por escolaridad.

De esta manera, el monto unificado que se percibe por un hijo puede alcanzar los $194.332 en un solo pago. Cabe recordar que, mientras la asignación es una liquidación mensual, la Ayuda Escolar de $85.000 se abona una sola vez al año. Este refuerzo busca acompañar el presupuesto familiar destinado a materiales, uniformes y gastos generales del ciclo lectivo 2026.

¿Quiénes pueden perder el cobro de la asignación en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar que se cumplan los topes de ingresos vigentes. En abril de 2026, el límite individual para los titulares de la AUH de ANSES es de $357.800, valor que se ajusta al Salario Mínimo. Superar esta cifra, ya sea por un nuevo empleo registrado o un incremento en los ingresos declarados, puede derivar en la suspensión automática del beneficio.

Para el caso de los trabajadores que perciben el SUAF, el tope del grupo familiar asciende a $5.603.101. El organismo detecta de forma inmediata cualquier variación en los haberes brutos, lo que impacta en la escala de cobro o en la permanencia dentro del sistema de asignaciones. Es relevante aclarar que no existen actualmente créditos de ANSES otorgados directamente por la institución, por lo que este pago de $85.000 es una asignación directa no reintegrable.

¿Cuándo se cobra la asignación de ANSES en abril por DNI?

El cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares en abril de 2026 se distribuye según la terminación del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

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