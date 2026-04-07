ANSES habilitó un pago extra de $85.000 para asignaciones: cómo saber si te corresponde

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el documento, se habilita el pago único de $85.000. En caso de no poder realizar el trámite de forma digital, se permite la entrega presencial en cualquier oficina del organismo sin necesidad de solicitar un turno previo. Este beneficio alcanza a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años inclusive que se encuentren dentro del sistema de enseñanza oficial.

¿Cuál es el monto total de la AUH de ANSES con el extra escolar?

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES que logren destrabar el pago este mes, la cifra final de cobro presenta un incremento significativo. Al haber neto actualizado de $109.332 (correspondiente al 80% de la prestación tras el aumento del 2,9%), se le incorpora el pago de $85.000 por escolaridad.

De esta manera, el monto unificado que se percibe por un hijo puede alcanzar los $194.332 en un solo pago. Cabe recordar que, mientras la asignación es una liquidación mensual, la Ayuda Escolar de $85.000 se abona una sola vez al año. Este refuerzo busca acompañar el presupuesto familiar destinado a materiales, uniformes y gastos generales del ciclo lectivo 2026.

¿Quiénes pueden perder el cobro de la asignación en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar que se cumplan los topes de ingresos vigentes. En abril de 2026, el límite individual para los titulares de la AUH de ANSES es de $357.800, valor que se ajusta al Salario Mínimo. Superar esta cifra, ya sea por un nuevo empleo registrado o un incremento en los ingresos declarados, puede derivar en la suspensión automática del beneficio.

Para el caso de los trabajadores que perciben el SUAF, el tope del grupo familiar asciende a $5.603.101. El organismo detecta de forma inmediata cualquier variación en los haberes brutos, lo que impacta en la escala de cobro o en la permanencia dentro del sistema de asignaciones. Es relevante aclarar que no existen actualmente créditos de ANSES otorgados directamente por la institución, por lo que este pago de $85.000 es una asignación directa no reintegrable.

¿Cuándo se cobra la asignación de ANSES en abril por DNI?

El cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares en abril de 2026 se distribuye según la terminación del documento de identidad: