Martín Fierro 2023: el furcio de Benjamín Vicuña al agradecer su premio ¿dedicado a Pampita?

"Gracias al público, a las personas con que nosotros trabajamos y muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante", comenzó el actor chileno, y añadió, "gracias porque este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, y me dio un amor", dijo, e inmediatamente se dio cuenta del furcio que cometió, y entre risas cambió el rumbo de su speach: "me dio tantas cosas", dijo.