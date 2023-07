La China Suárez y Nicolás Cabré cómplices en un video que se volvió viral: "Mi ex haciendo TikTok..."

La China y Nico hicieron un challenge en el que no pararon de reír y también dejaron en claro cuánto se conocen después de tantos años de vínculo familiar.

Embed

“Mi ex no tiene desperdicio haciendo videos en TikTok”, aseguró la China en la presentación del video que dura unos segundos y que causó gran sorpresa entre sus seguidores.

En el mismo, se puede escuchar una voz en off que les fue consultando: "¿Quién es menos sentimental?", "Quién es más celosa?", "¿Quién hace gracia con sólo respirar?", "¿Quién volvería con su ex?", entre otras preguntas, y ellos se iban señalando mutuamente.

Qué buena onda.

nicolas cabre china suarez.jpg

La chicana de la China Suárez a Nicolás Cabré tras el partido que fue a ver con Rufina

Se sabe que la China Suárez es fanática de River Plate y su ex, Nicolás Cabré, de Vélez Sarsfield, y luego del clásico del lunes en el estadio Amalfitani, donde el actor asistió con Rufina, la ex de Rusherking le tiró un palito a su ex y padre de su hija.

Al terminar el partido del fortín y el millonario, el director teatral compartió una foto con Rufi en la platea y las sensaciones que le dejó el encuentro.

"No importa si ganamos, perdemos o empatamos… con vos soy el hombre más feliz del mundo”, escribió el actor quien en la foto estaba lookeado para el evento deportivo al igual que la niña.

Entre los tantos comentarios que recibió Nico, el que más llamó la atención es el de la China quien, ni lenta ni perezosa, lo chicaneó por el resultado, súper fanática del equipo de Martín Demichelis.

“Igual no ganaron. Aguante River”, escribió ella junto al emoji de una carcajada, y abriendo el hilo de la conversación. “Te querés morir. Pensaste que ganaban”, respondió el actor, y ella cerró, “no boludooo, empatamos. Ya sé, pero siempre aguante River”.