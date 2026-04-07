Qué histórica línea de colectivos del AMBA vuelve a funcionar y cómo serán sus recorridos

Después de más de tres meses sin prestar servicio, la histórica línea 148 de colectivos, conocida popularmente como “El Halcón”, retomará sus recorridos en el AMBA, uniendo nuevamente Florencio Varela con Plaza Constitución.
La línea retomará su circulación bajo una nueva empresa, aunque de forma parcial y con recorridos limitados.
La línea retomará su circulación bajo una nueva empresa, aunque de forma parcial y con recorridos limitados.
Después de más de tres meses sin prestar servicio, la histórica línea 148 de colectivos, conocida popularmente como “El Halcón”, retomará sus recorridos en el AMBA, uniendo nuevamente Florencio Varela con Plaza Constitución.
Lo hará bajo una nueva empresa, Misión Buenos Aires, del empresario Marcelo Zbikoski, en un esquema de transición operativa firmado el 1 de abril entre la Secretaría de Transporte de la Nación, la UTA y la nueva operadora.
El regreso será parcial: solo circularán los ramales troncales considerados prioritarios, mientras que varios recorridos tradicionales quedarán fuera, al menos por ahora.
Se espera que los primeros colectivos comiencen a rodar entre este miércoles y jueves, con unidades de la antigua flota reacondicionadas y otras incorporadas por la nueva empresa.
La crisis que llevó al colapso de la línea se venía gestando desde fines de 2025. La anterior operadora, El Nuevo Halcón Sociedad Anónima, que había manejado el servicio durante casi 28 años, acumuló deudas salariales cada vez más graves.
Los choferes reclamaban el aguinaldo de diciembre, los sueldos completos de enero y febrero, además de viáticos y aportes jubilatorios. Las asambleas y medidas de fuerza se volvieron habituales, lo que generó interrupciones cada vez más prolongadas.
Hacia fines de diciembre y principios de enero de 2026, el servicio comenzó a paralizarse seriamente y en enero dejó de operar por completo. Para marzo, la empresa anunció su cierre definitivo tras entrar en una quiebra técnica irreversible.
Más de 500 trabajadores quedaron en la calle, sin cobrar y con la incertidumbre de perder su fuente laboral. Al mismo tiempo, miles de vecinos de Florencio Varela, San Francisco Solano, Villa del Plata y barrios intermedios se vieron obligados a armar combinaciones complejas para llegar a Plaza Constitución o moverse dentro del sur del conurbano.
Tras semanas de negociaciones tensas entre el gremio, funcionarios nacionales y posibles operadores, se llegó a un acuerdo de transición. Misión Buenos Aires, que ya opera líneas como la 129 y la 197, tomará el control de forma temporaria y deberá incorporar al personal respetando la antigüedad y las condiciones del convenio colectivo.
Por ahora, solo se habilitarán los siguientes recorridos:
Quedan temporalmente suspendidos:
Desde la Secretaría de Transporte anticiparon que se evaluará una adecuación permanente de los parámetros operativos, lo que podría dejar algunos de estos recorridos eliminados de manera definitiva.
Para los usuarios que dependían diariamente de El Halcón desde 1943, este regreso, aunque más acotado, representa un alivio concreto.