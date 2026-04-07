Qué histórica línea de colectivos del AMBA vuelve a funcionar y cómo serán sus recorridos

Lo que provocó el cierre de la línea 148

Colectivo línea 148

La crisis que llevó al colapso de la línea se venía gestando desde fines de 2025. La anterior operadora, El Nuevo Halcón Sociedad Anónima, que había manejado el servicio durante casi 28 años, acumuló deudas salariales cada vez más graves.

Los choferes reclamaban el aguinaldo de diciembre, los sueldos completos de enero y febrero, además de viáticos y aportes jubilatorios. Las asambleas y medidas de fuerza se volvieron habituales, lo que generó interrupciones cada vez más prolongadas.

Hacia fines de diciembre y principios de enero de 2026, el servicio comenzó a paralizarse seriamente y en enero dejó de operar por completo. Para marzo, la empresa anunció su cierre definitivo tras entrar en una quiebra técnica irreversible.

Más de 500 trabajadores quedaron en la calle, sin cobrar y con la incertidumbre de perder su fuente laboral. Al mismo tiempo, miles de vecinos de Florencio Varela, San Francisco Solano, Villa del Plata y barrios intermedios se vieron obligados a armar combinaciones complejas para llegar a Plaza Constitución o moverse dentro del sur del conurbano.

Tras semanas de negociaciones tensas entre el gremio, funcionarios nacionales y posibles operadores, se llegó a un acuerdo de transición. Misión Buenos Aires, que ya opera líneas como la 129 y la 197, tomará el control de forma temporaria y deberá incorporar al personal respetando la antigüedad y las condiciones del convenio colectivo.

Línea 148: los ramales que vuelven y los que no

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Por ahora, solo se habilitarán los siguientes recorridos:

Ramal C hacia Cementerio y La Capilla

hacia Ramal E a Solano por 844

a Ramal F a Solano por Monteverde

a Ramal H a Villa del Plata por Mosconi

a Ramal I a Solano por Pasco

Quedan temporalmente suspendidos:

Ramal B por Acceso

Ramal B El Jalón

Ramal C por Senzabello

Ramal G por San Martín

Desde la Secretaría de Transporte anticiparon que se evaluará una adecuación permanente de los parámetros operativos, lo que podría dejar algunos de estos recorridos eliminados de manera definitiva.

Para los usuarios que dependían diariamente de El Halcón desde 1943, este regreso, aunque más acotado, representa un alivio concreto.