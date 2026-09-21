Lionel Messi mostró la camiseta con la que se retirará de la selección argentina

El partido formará parte de una fecha FIFA especial para el seleccionado, que también enfrentará a Bolivia y Burkina Faso antes del encuentro que marcará la despedida del capitán.

Para ese compromiso fueron convocados varios de los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Entre ellos estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, además de otros futbolistas que compartieron con Messi el título mundial.

La expectativa por el partido ya comenzó a crecer entre los hinchas, que tendrán la posibilidad de conseguir sus entradas desde este martes 22 de septiembre a las 18. La venta se realizará a través de la plataforma Deportick.

El Monumental será escenario así del último partido de Messi con la camiseta argentina, en una jornada que estará marcada por la presencia del capitán y de varios de sus compañeros de la generación que conquistó el Mundial de Qatar.

Los tres amistosos de Argentina en la fecha FIFA