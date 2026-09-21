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Lionel Messi mostró la camiseta con la que se retirará de la selección argentina

Messi mostró en redes la camiseta que usará el 6 de octubre ante Benín, en el que será su último partido con la Selección argentina. La nueva casaca tiene detalles dorados y las entradas para el encuentro saldrán a la venta este martes.

Messi presentó la camiseta con la que se retirará de la selección argentina. (Foto: captura).

Messi presentó la camiseta con la que se retirará de la selección argentina. (Foto: captura).

Lionel Messi mostró cómo será la camiseta que usará en su último partido con la Selección argentina. El capitán publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y presentó el modelo que vestirá el próximo 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el Monumental.

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El abrazo de Lionel Messi y Harry Kane tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra. (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el futbolista rosarino junto al video que compartió en sus redes sociales. La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, que dejaron miles de comentarios ante la cercanía de su último encuentro con el seleccionado.

El modelo mantiene los colores tradicionales de la Selección. El celeste predomina en la camiseta, que tiene una franja vertical blanca en el centro. El nombre de Messi y el número 10 de su dorsal aparece en color dorado.

Cuándo será el último partido de Messi con la Selección

Messi disputará su último encuentro con la Albiceleste el 6 de octubre, en un amistoso frente a Benín en el estadio Monumental.

El partido formará parte de una fecha FIFA especial para el seleccionado, que también enfrentará a Bolivia y Burkina Faso antes del encuentro que marcará la despedida del capitán.

Para ese compromiso fueron convocados varios de los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Entre ellos estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, además de otros futbolistas que compartieron con Messi el título mundial.

La expectativa por el partido ya comenzó a crecer entre los hinchas, que tendrán la posibilidad de conseguir sus entradas desde este martes 22 de septiembre a las 18. La venta se realizará a través de la plataforma Deportick.

El Monumental será escenario así del último partido de Messi con la camiseta argentina, en una jornada que estará marcada por la presencia del capitán y de varios de sus compañeros de la generación que conquistó el Mundial de Qatar.

Los tres amistosos de Argentina en la fecha FIFA

  • 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

  • 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

  • 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental. Será el último partido de Messi con la Selección argentina.

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