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El video de la amenaza a Homero Pettinato: así fue el escalofriante momento que quedó registrado

En Sálvese quien pueda mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad y revelaron detalles del episodio que vivió Homero Pettinato durante su programa.

21 sept 2026, 20:25
homero pettinato
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Luego de que Homero Pettinato relatara que había sido amenazado mientras hacía su programa en Olga, en Sálvese quien pueda (América TV) mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad del canal. En el material se ve el momento en el que un hombre se acercó hasta el lugar y realizó un gesto intimidatorio hacia el conductor.

"Vive en Junín y vino a Capital para amenazarlo", contó Yanina Latorre antes de que en el ciclo mostraran el registro de las cámaras. Mientras observaban las imágenes en vivo, la conductora explicó lo que podía verse en la secuencia: "Ahí estamos viendo la cámara, el señor se para, espera a hacer contacto visual con él".

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La espera habría durado varios minutos y, de acuerdo con lo relatado en el programa, el hombre finalmente habría logrado cruzar miradas con Pettinato. "Diez minutos estuvo esperando", agregó Pía Shaw. Luego, Yanina detalló la secuencia y aseguró: "Hace contacto visual con él, le hace la seña de que lo va a matar y se va. O sea, primero es amenazante, te amedrenta porque no es un chiste. No le habló, no lo encaró. Él lo tiene bloqueado de las cuentas y se sigue abriendo cuentas y lo sigue amenazando. La Reini hace un montón que no está con él".

También mencionaron que la situación no estaría vinculada únicamente con Pettinato. Según lo comentado en el programa, el mismo hombre también habría tenido conductas de acoso hacia Sofía "La Reini" Gonet, quien fue pareja del conductor.

Por su parte, Shaw aportó otro dato sobre el registro de las cámaras y ubicó temporalmente la escena: "Lo que estamos viendo es el momento en que él está a esto es a las 12:15, acá, muy cerca, a dos cuadras de este canal".

Cómo fue la amenaza que recibió Homero Pettinato

Este lunes, en pleno aire de Olga, Homero Pettinato relató la fuerte situación que le tocó atravesar cuando advirtió la presencia de un hombre que desde hace tiempo lo hostiga a través de las redes sociales.

"Tengo una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales que tiene muchas cuentas falsas además de la suya que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Tiene tatuado los ojos, la espalda y el brazo de ella", señaló frente a los micrófonos.

El conductor amplió su testimonio: "Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo y empezó a escribirme te voy a matar, 'te voy a buscar en la puerta de Olga' y 'te voy a pegar un tiro en la cabeza', etc".

Con evidente sorpresa, Pettinato agregó que el hostigamiento se trasladó al plano físico: "El tipo nunca se fue de mi vida y me sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar. Recién levanto la cabeza y estaba parado acá, mirándome a mí así y me hace (haciendo un gesto con la mano en su cuello) y se va caminando, acaba de suceder".

El relato continuó con detalles sobre la obsesión del sujeto. "Vive subiendo historias hablando de Sofi todo el tiempo. Nosotros un poco con Sofi lo tomamos como alguien que amenazaba a todos los novios que ella tenga, lo ha hecho con otras parejas de ella", explicó.

Finalmente, Homero cerró su exposición con un tono serio: "Lo grave que acaba de suceder es que vino a la puerta de Olga y me amenazó recién y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo. Quería hacerlo público".

     

 

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