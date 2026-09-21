"Esperamos siete millones de personas": Monteoliva sobre el operativo de seguridad para la visita de León XIV

La ministra indicó que las previsiones oficiales se apoyan en la alta convocatoria que suele generar la presencia de un papa en América Latina. “Sabemos que en Argentina la afluencia de personas va a ser muy significativa”, aseguró luego de una reunión mantenida con autoridades del Vaticano.

Según explicó, la magnitud del operativo supera incluso otros eventos internacionales realizados en el país.

“Es un esfuerzo muy grande. Es más grande que el G20 y es distinto. En el G20 había algo clave y es que la mayor parte de la gente estaba en su casa. Acá es todo lo contrario. Vamos a tener a gran parte de la gente transitando por el país queriendo ver al papa”, expresó.

Escenarios, vigilias y actividades masivas

La funcionaria adelantó que los preparativos comenzarán en las próximas semanas. “En la ciudad de Córdoba empieza la semana que viene el armado de los escenarios. En Ciudad de Buenos Aires siete días antes va a empezar el armado de estructuras”, dijo.

También brindó detalles sobre la organización de los actos centrales y la logística prevista para el recambio de asistentes. “Una vez finalice la primera misa del día lunes nos toca desocupar el espacio y recién habilitamos el ingreso para la vigilia de jóvenes”, detalló.

Respecto de una de las actividades más convocantes, señaló que las estimaciones oficiales indican una asistencia multitudinaria en Luján: “Desde la provincia de Buenos Aires me dijeron que se esperan dos millones de personas”.

Cómo se trasladará el Papa

La ministra confirmó que León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay y aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. “El séquito papal son 240 obispos y cardenales que van con él y 80 periodistas acreditados del Vaticano”, detalló.

Desde el día siguiente comenzará una agenda que incluirá misas y encuentros con jóvenes, obispos, trabajadores y representantes de distintas comunidades.

Sobre los desplazamientos internos, indicó que el viaje a Luján será por vía terrestre y bajo estrictas medidas de seguridad.

La funcionaria explicó que el Pontífice se moverá mediante una capsula con vehículos de alta seguridad y blindados que tiene incluso ambulancia. “Cuando está próximo a llegar a un punto se hace un trasbordo al papamóvil”, expresó.

Monteoliva también indicó que todavía no está definido si habrá asueto o feriado durante los días de la visita papal.

Monteoliva señaló que las estimaciones oficiales indican una asistencia multitudinaria en Luján. (Foto: archivo)

La agenda confirmada por el Vaticano

El Vaticano confirmó este lunes el cronograma que desarrollará León XIV durante su estadía en la Argentina. El viaje apostólico incluirá actividades entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Sumo Pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.

Monteoliva también hizo referencia a la actividad prevista en la unidad penitenciaria de Devoto durante la visita papal. En ese marco, aclaró que el encuentro estará limitado a un grupo reducido de internos. “El evento será una devolución a las historias de vida de los presos, no incluirá lavado de pies” y será "acotado, no es multitudinario", aclaró la ministra.

La visita de León XIV forma parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú que se extenderá del 6 al 17 de noviembre.