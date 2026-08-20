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El shampoo matizador de $250 que se volvió tendencia para disimular canas

La búsqueda de alternativas más accesibles a la tintura tradicional impulsa el interés por productos que prometen mejorar el tono del pelo y suavizar el aspecto de las canas.

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El shampoo matizador de $250 que se volvió tendencia en Walmart México para disimular canas. (Imagen ilustrativa)
El shampoo matizador de $250 que se volvió tendencia en Walmart México para disimular canas. (Imagen ilustrativa)

Las canas dejaron de ser solo una marca asociada al paso del tiempo para convertirse también en una de las grandes preocupaciones dentro del universo del cuidado personal. En redes, farmacias y góndolas, crece la búsqueda de productos que ayuden a mantener el color del pelo sin recurrir necesariamente a tinturas frecuentes o tratamientos de salón. En ese contexto, un shampoo matizador disponible en Walmart México empezó a ganar visibilidad por su precio y por las promesas vinculadas al cuidado del cabello canoso.

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El producto en cuestión es Malandro Platinum Shampoo Negro para Hombre, de la marca mexicana iPharma. Aunque su nombre apunta al público masculino, la descripción comercial lo presenta como una fórmula unisex. Actualmente figura en Walmart México a 250 pesos, con una rebaja respecto de su precio anterior de 320 pesos, es decir, un descuento de 70 pesos. Según la disponibilidad informada por la tienda, puede comprarse en sucursales o a través de la web, con opción de envío a domicilio o retiro.

Por qué los shampoos matizadores ganan terreno

La aparición de canas se relaciona con la reducción de melanina, el pigmento que le da color natural al cabello. Si bien suele vincularse con la edad, también puede aparecer antes por factores genéticos, estrés o deficiencias nutricionales. Para muchas personas, el cambio en el tono del pelo impacta directamente en la imagen personal y en la manera en que se perciben frente a los demás.

En lugar de apostar de entrada por una tintura permanente, cada vez más consumidores prueban alternativas de uso cotidiano, como shampoos matizadores. Estos productos no funcionan igual que una coloración tradicional, pero suelen promocionarse como una opción para mejorar visualmente el tono, neutralizar reflejos no deseados y aportar una apariencia más uniforme. En el caso del shampoo de iPharma, la marca promete ayudar a matizar canas y a reducir tonos amarillentos o anaranjados.

La combinación de precio accesible, disponibilidad en una cadena masiva y un mensaje orientado a recuperar un aspecto más oscuro del pelo explica parte del interés que despierta. En tiempos en los que las rutinas de belleza se vuelven más prácticas y económicas, un producto de góndola con una promesa clara suele encontrar rápidamente lugar entre las búsquedas de los usuarios.

Qué ingredientes destaca la fórmula

De acuerdo con la información del producto, la fórmula incluye colágeno, keratina, romero, linaza y epilobium. Estos componentes son presentados como aliados para fortalecer el folículo piloso, hidratar el cuero cabelludo y mejorar la suavidad del pelo. También se le atribuyen beneficios cosméticos como más brillo, menor frizz y una mejor apariencia general.

Otro de los puntos que aparecen en la comunicación del shampoo es la posibilidad de contribuir a reducir la caída y de dejar el cabello con una textura más manejable. Como ocurre con este tipo de productos, los resultados pueden variar según el tipo de pelo, la frecuencia de uso y el estado previo de la fibra capilar.

El cuidado del pelo también empieza en la alimentación

Más allá de los productos cosméticos, la fuente destaca que una dieta equilibrada puede colaborar con la salud capilar. Nutrientes como cobre, zinc, hierro y vitaminas del grupo B son mencionados como importantes para el mantenimiento del pelo. Entre los alimentos señalados aparecen legumbres, nueces, cereales integrales, hígado y espinacas.

También se menciona el rol de frutas con antioxidantes, como moras, uvas, arándanos y cítricos, asociadas a la protección de los folículos frente al estrés oxidativo. Si bien ningún alimento garantiza evitar las canas, mantener una alimentación variada y una buena hidratación forma parte de una rutina integral para conservar el cabello en mejores condiciones.

Así, el furor por este shampoo matizador refleja una tendencia más amplia: consumidores que buscan soluciones simples, de bajo costo y fáciles de incorporar al día a día para cuidar su imagen sin pasar necesariamente por tratamientos más caros.

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