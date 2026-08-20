Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

14 + 13 = 27 | 25 - 9 = 16

La expresión queda así: 6 × 27 - 3 × 16 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 27 = 162 | 3 × 16 = 48

La expresión queda así: 162 - 48 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

162 - 48 = 114 |

114 + 20 = (?)

Resultado final: 134

El error más común en este reto es resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar el cálculo mental de una manera simple y entretenida.