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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (14 + 13) - 3 × (25 - 9) + 20.

Leé también Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

14 + 13 = 27 | 25 - 9 = 16

La expresión queda así: 6 × 27 - 3 × 16 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 27 = 162 | 3 × 16 = 48

La expresión queda así: 162 - 48 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

162 - 48 = 114 |

114 + 20 = (?)

Resultado final: 134

El error más común en este reto es resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar el cálculo mental de una manera simple y entretenida.

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