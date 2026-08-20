Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (14 + 13) - 3 × (25 - 9) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (14 + 13) - 3 × (25 - 9) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 13 = 27 | 25 - 9 = 16
La expresión queda así: 6 × 27 - 3 × 16 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
6 × 27 = 162 | 3 × 16 = 48
La expresión queda así: 162 - 48 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
162 - 48 = 114 |
114 + 20 = (?)
El error más común en este reto es resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar el cálculo mental de una manera simple y entretenida.