Se lanzaron las nuevas funciones en Meta AI diseñadas para ayudar a las pequeñas empresas a hacer más y crecer más rápido. En ese sentido, se está construyendo Meta AI para que sea un socio de las pequeñas empresas, y esto es apenas el comienzo.
Llegaron las nuevas funciones de Meta AI para pequeños negocios y una app para Mac completamente nueva. Enterate cuáles son los grandes cambios.
Meta AI presenta sus nuevas funciones y promete evolucionar con más capacidades e integraciones profundas. (Foto: Archivo)
Se lanzaron las nuevas funciones en Meta AI diseñadas para ayudar a las pequeñas empresas a hacer más y crecer más rápido. En ese sentido, se está construyendo Meta AI para que sea un socio de las pequeñas empresas, y esto es apenas el comienzo.
Ya sea en meta.ai, en la aplicación móvil o en la nueva versión de escritorio, ahora podés integrar Meta AI directamente con tus cuentas profesionales de Instagram y Facebook, tus campañas publicitarias y Google Workspace (Gmail, Docs, Sheets y Slides). Al centralizar este contexto en una misma conversación, Meta AI te ofrece insights más precisos y personalizados. Además, con la nueva aplicación para Mac, podés compartir la ventana en la que estás trabajando para recibir asesoramiento adaptado a tus tareas actuales, sumado a una función de dictado integrado que funciona a través de todas tus aplicaciones.
Gracias a esta actualización, podrás consultar a Meta AI sobre tu negocio y recibir respuestas fundamentadas en datos exclusivos de Meta, tales como la interacción de tus cuentas y el rendimiento de tus anuncios. Además de analizar tu propia información, obtendrás insights públicos sobre marcas comparables y las estrategias que utilizan para fortalecer su presencia en la plataforma.
Además, podés solicitar a Meta AI que use la información de tu negocio y de la web para elaborar las presentaciones, documentos y hojas de cálculo necesarias para tu crecimiento. Asimismo, Meta AI puede automatizar tareas manuales y gestionar recordatorios recurrentes, permitiéndote mantener un seguimiento constante del rendimiento de tu negocio.
Consultá a Meta AI sobre el rendimiento de tu contenido orgánico en Facebook e Instagram. Al analizar métricas clave de interacción como el alcance, los elementos guardados, las veces que se compartió, los comentarios y las visitas al perfil, Meta AI identifica qué es lo que realmente conecta con tu audiencia y te ofrece recomendaciones personalizadas para potenciar lo que ya está funcionando.
Prueba con este prompt: «¿Qué tipo de contenido tuvo mejor desempeño en mi cuenta de Instagram el último mes? ¿Qué ajustes me sugieres para mejorar? Además, envíame un reporte de seguimiento todos los lunes».
Solicitá a Meta AI que analice el contenido público y los patrones de interacción de marcas similares en Facebook e Instagram para identificar qué estrategias son efectivas y cómo diferenciarte de tu competencia.
Prompt para probar: «Compara mi rendimiento orgánico con el de 5 marcas líderes y comparables en mi rubro: ¿qué posición ocupo respecto a ellos?, ¿qué está causando la diferencia? y ¿qué debería cambiar? Revisa primero la lista de marcas conmigo.»
Además de tus métricas orgánicas, obtené una visión estratégica del rendimiento de tus campañas publicitarias en Meta, junto con recomendaciones precisas para optimizarlas. Meta AI analiza tus datos de publicidad para ofrecerte información detallada: identifica qué audiencias responden mejor, detecta patrones en tu contenido de alto impacto, señala qué creatividades han dejado de ser efectivas y sugiere cómo maximizar tu presupuesto.
Prompt para probar: «Analiza el rendimiento de mis anuncios en los últimos 90 días: ¿qué funciona y qué no? ¿Qué factores tienen en común mis anuncios más exitosos y qué ajustes me sugieres para los próximos 30 días? Presenta las conclusiones en una presentación de 3 diapositivas para mi equipo.»
Los resultados iniciales de las pruebas de estas nuevas funciones de Meta AI son sumamente prometedores. Las empresas participantes destacaron la precisión y utilidad de las recomendaciones que, al estar basadas en su propio contenido, rendimiento y audiencia, resultaron mucho más accionables que consejos genéricos.
Podés comenzar a utilizar estas funciones de forma gratuita hoy mismo. A medida que avancen, ofrecerán una suscripción a Meta One para las empresas que deseen acceder a capacidades ampliadas.
En Meta, están desarrollando soluciones de inteligencia artificial diseñadas para apoyar a las empresas en todas sus etapas de crecimiento.
Dirigir un pequeño negocio implica asumir múltiples roles. No deberías tener que elegir qué área priorizar; por ello, Meta AI amplía el acceso a herramientas que antes estaban reservadas para grandes corporaciones. En los próximos meses, Meta AI evolucionará con nuevas capacidades e integraciones profundas, diseñadas para potenciar tu negocio.