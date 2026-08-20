Meta AI presenta sus nuevas funciones y promete evolucionar con más capacidades e integraciones profundas

Entiende tu contenido orgánico

Consultá a Meta AI sobre el rendimiento de tu contenido orgánico en Facebook e Instagram. Al analizar métricas clave de interacción como el alcance, los elementos guardados, las veces que se compartió, los comentarios y las visitas al perfil, Meta AI identifica qué es lo que realmente conecta con tu audiencia y te ofrece recomendaciones personalizadas para potenciar lo que ya está funcionando.

Prueba con este prompt: «¿Qué tipo de contenido tuvo mejor desempeño en mi cuenta de Instagram el último mes? ¿Qué ajustes me sugieres para mejorar? Además, envíame un reporte de seguimiento todos los lunes».

Entiende el panorama de tu mercado

Solicitá a Meta AI que analice el contenido público y los patrones de interacción de marcas similares en Facebook e Instagram para identificar qué estrategias son efectivas y cómo diferenciarte de tu competencia.

Prompt para probar: «Compara mi rendimiento orgánico con el de 5 marcas líderes y comparables en mi rubro: ¿qué posición ocupo respecto a ellos?, ¿qué está causando la diferencia? y ¿qué debería cambiar? Revisa primero la lista de marcas conmigo.»

Optimiza tus anuncios de Meta

Además de tus métricas orgánicas, obtené una visión estratégica del rendimiento de tus campañas publicitarias en Meta, junto con recomendaciones precisas para optimizarlas. Meta AI analiza tus datos de publicidad para ofrecerte información detallada: identifica qué audiencias responden mejor, detecta patrones en tu contenido de alto impacto, señala qué creatividades han dejado de ser efectivas y sugiere cómo maximizar tu presupuesto.

Prompt para probar: «Analiza el rendimiento de mis anuncios en los últimos 90 días: ¿qué funciona y qué no? ¿Qué factores tienen en común mis anuncios más exitosos y qué ajustes me sugieres para los próximos 30 días? Presenta las conclusiones en una presentación de 3 diapositivas para mi equipo.»

Primeros comentarios de pequeñas empresas

Los resultados iniciales de las pruebas de estas nuevas funciones de Meta AI son sumamente prometedores. Las empresas participantes destacaron la precisión y utilidad de las recomendaciones que, al estar basadas en su propio contenido, rendimiento y audiencia, resultaron mucho más accionables que consejos genéricos.

Podés comenzar a utilizar estas funciones de forma gratuita hoy mismo. A medida que avancen, ofrecerán una suscripción a Meta One para las empresas que deseen acceder a capacidades ampliadas.

Tu guía rápida de agentes de IA para empresas de Meta

En Meta, están desarrollando soluciones de inteligencia artificial diseñadas para apoyar a las empresas en todas sus etapas de crecimiento.

Qué sigue para Meta AI

Dirigir un pequeño negocio implica asumir múltiples roles. No deberías tener que elegir qué área priorizar; por ello, Meta AI amplía el acceso a herramientas que antes estaban reservadas para grandes corporaciones. En los próximos meses, Meta AI evolucionará con nuevas capacidades e integraciones profundas, diseñadas para potenciar tu negocio.