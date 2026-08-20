Trucos virales para el pelo: cuáles conviene evitar y qué hacer en su lugar

La alternativa más sensata es adaptar la higiene a la necesidad real del pelo. Un shampoo adecuado para el cuero cabelludo y una frecuencia flexible suelen ser más útiles que seguir una consigna rígida. Si aparecen picazón persistente, enrojecimiento, descamación intensa o cambios notorios, lo indicado es consultar con un dermatólogo.

Romero, clavo o aloe dentro del shampoo: por qué no es tan simple

Otro hábito muy difundido consiste en abrir la botella de shampoo y agregarle romero, clavo de olor, canela, jengibre, cebolla, aloe vera u otros ingredientes caseros. La lógica parece directa: si un activo tiene buena fama, sumarlo al producto debería potenciarlo. Pero una fórmula cosmética no funciona como una receta improvisada.

Los shampoos se elaboran con proporciones específicas, conservantes, pH y estabilidad controlada. Al incorporar plantas, líquidos o mezclas caseras, se puede alterar esa fórmula y perder seguridad. Además, no se sabe con precisión qué concentración de compuestos termina en contacto con la piel, algo importante cuando se habla del cuero cabelludo.

Si interesa usar romero u otros activos, es preferible elegir productos diseñados profesionalmente que ya los incluyan. Y si el problema es caída abundante o sostenida, no conviene seguir agregando ingredientes a la botella: hace falta una evaluación médica para entender la causa.

Caspa, peines finos y el efecto “satisfactorio” de las redes

Los videos en los que se retiran escamas del cuero cabelludo con un peine fino suelen generar muchas visualizaciones porque ofrecen un resultado inmediato. Se ve lo que sale y parece que el problema desaparece. Pero sacar una escama no equivale a tratar la causa de la descamación.

Pasar repetidamente un peine cerrado, o incluso uno pensado para piojos, puede irritar la piel, generar pequeñas lesiones y aumentar la sensibilidad si el cuero cabelludo ya está inflamado. Además, no toda descamación es caspa: puede haber distintas razones detrás, y no siempre se identifican a simple vista.

Cuando hay caspa, lo recomendable es usar un shampoo formulado para ese fin y seguir sus instrucciones. Si la descamación es recurrente, se acompaña de picazón fuerte, enrojecimiento o no mejora, la consulta dermatológica es el paso más seguro.

Herramientas para puntas abiertas: cuidado con el resultado de cámara

También se volvieron populares algunos dispositivos eléctricos que prometen eliminar puntas abiertas sin perder largo. En video, el procedimiento puede parecer impecable, pero hay que considerar que una máquina no siempre interpreta el estado real de cada fibra. En una melena conviven pelos de distintos largos por crecimiento natural, cortes previos, capas o quiebre.

Antes de usar herramientas virales, conviene priorizar hábitos básicos: cortes de mantenimiento cuando haga falta, productos acordes al tipo de pelo, cuidado con el calor y una rutina constante. En tendencias de belleza, la mejor regla sigue siendo simple: si promete un cambio extremo, rápido y sin contexto, vale la pena frenar antes de probarlo.