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Trucos virales para el pelo: cuáles conviene evitar y qué hacer en su lugar

Las redes multiplican consejos para lograr brillo, crecimiento o menos caspa en tiempo récord, pero no todos son inocuos. Antes de convertir la rutina capilar en un experimento, especialistas recomiendan mirar el contexto y priorizar fórmulas seguras.

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Trucos virales para el pelo: cuáles conviene evitar y qué hacer en su lugar. (Imagen ilustrativa)
Trucos virales para el pelo: cuáles conviene evitar y qué hacer en su lugar. (Imagen ilustrativa)

En TikTok, Instagram y otras plataformas, los consejos de belleza aparecen a toda velocidad: rutinas caseras, desafíos de varios días, ingredientes naturales y herramientas que prometen transformar el pelo en pocas semanas. El atractivo es claro: soluciones simples, baratas y con resultados que se ven bien en cámara. Pero que un truco se vuelva viral no significa que sea efectivo ni seguro.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El cuidado capilar depende de muchos factores: tipo de cuero cabelludo, textura del pelo, frecuencia de lavado, actividad física, clima, uso de productos y posibles condiciones dermatológicas. Por eso, copiar una rutina ajena sin evaluar el propio caso puede terminar en irritación, acumulación de residuos o más daño del que se quería resolver.

El challenge de no lavarse el pelo durante 30 días

Uno de los trends más comentados propone dejar de usar shampoo durante semanas con la idea de “entrenar” el cuero cabelludo para que produzca menos grasa. La promesa suena tentadora, sobre todo para quienes sienten que el pelo se ensucia rápido. Sin embargo, no hay una regla universal que indique cuántos días hay que esperar entre lavados.

En el cuero cabelludo se juntan sebo, transpiración, células muertas, polución y restos de productos de styling. Si una persona tiene tendencia grasa, hace ejercicio con frecuencia o vive en una zona calurosa, espaciar demasiado el lavado puede provocar picazón, mal olor, sensación pesada e incomodidad. En algunos casos, si ya existe irritación o descamación, forzar un reto de internet puede empeorar el cuadro.

La alternativa más sensata es adaptar la higiene a la necesidad real del pelo. Un shampoo adecuado para el cuero cabelludo y una frecuencia flexible suelen ser más útiles que seguir una consigna rígida. Si aparecen picazón persistente, enrojecimiento, descamación intensa o cambios notorios, lo indicado es consultar con un dermatólogo.

Romero, clavo o aloe dentro del shampoo: por qué no es tan simple

Otro hábito muy difundido consiste en abrir la botella de shampoo y agregarle romero, clavo de olor, canela, jengibre, cebolla, aloe vera u otros ingredientes caseros. La lógica parece directa: si un activo tiene buena fama, sumarlo al producto debería potenciarlo. Pero una fórmula cosmética no funciona como una receta improvisada.

Los shampoos se elaboran con proporciones específicas, conservantes, pH y estabilidad controlada. Al incorporar plantas, líquidos o mezclas caseras, se puede alterar esa fórmula y perder seguridad. Además, no se sabe con precisión qué concentración de compuestos termina en contacto con la piel, algo importante cuando se habla del cuero cabelludo.

Si interesa usar romero u otros activos, es preferible elegir productos diseñados profesionalmente que ya los incluyan. Y si el problema es caída abundante o sostenida, no conviene seguir agregando ingredientes a la botella: hace falta una evaluación médica para entender la causa.

Caspa, peines finos y el efecto “satisfactorio” de las redes

Los videos en los que se retiran escamas del cuero cabelludo con un peine fino suelen generar muchas visualizaciones porque ofrecen un resultado inmediato. Se ve lo que sale y parece que el problema desaparece. Pero sacar una escama no equivale a tratar la causa de la descamación.

Pasar repetidamente un peine cerrado, o incluso uno pensado para piojos, puede irritar la piel, generar pequeñas lesiones y aumentar la sensibilidad si el cuero cabelludo ya está inflamado. Además, no toda descamación es caspa: puede haber distintas razones detrás, y no siempre se identifican a simple vista.

Cuando hay caspa, lo recomendable es usar un shampoo formulado para ese fin y seguir sus instrucciones. Si la descamación es recurrente, se acompaña de picazón fuerte, enrojecimiento o no mejora, la consulta dermatológica es el paso más seguro.

Herramientas para puntas abiertas: cuidado con el resultado de cámara

También se volvieron populares algunos dispositivos eléctricos que prometen eliminar puntas abiertas sin perder largo. En video, el procedimiento puede parecer impecable, pero hay que considerar que una máquina no siempre interpreta el estado real de cada fibra. En una melena conviven pelos de distintos largos por crecimiento natural, cortes previos, capas o quiebre.

Antes de usar herramientas virales, conviene priorizar hábitos básicos: cortes de mantenimiento cuando haga falta, productos acordes al tipo de pelo, cuidado con el calor y una rutina constante. En tendencias de belleza, la mejor regla sigue siendo simple: si promete un cambio extremo, rápido y sin contexto, vale la pena frenar antes de probarlo.

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