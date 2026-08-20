Garrapiñadas en menos de 15 minutos: la receta fácil para hacer en casa

Las garrapiñadas caseras son una opción simple para preparar en menos de 15 minutos. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se puede disfrutar de un sabor y un aroma típicos de las ferias, plazas y puestos callejeros.
Con maní, azúcar, agua y esencia de vainilla se puede preparar en casa este clásico dulce que suele encontrarse en ferias y plazas.
Garrapiñadas: con maní, azúcar, agua y esencia de vainilla se puede preparar en casa este clásico dulce que suele encontrarse en ferias y plazas
Las garrapiñadas caseras son una opción simple para preparar en menos de 15 minutos. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se puede disfrutar de un sabor y un aroma típicos de las ferias, plazas y puestos callejeros.
Además, la elaboración puede convertirse en una actividad ideal para compartir con chicos, dado que no requiere técnicas complejas y permite acercarse a la cocina de una manera práctica y entretenida.
La receta lleva maní, azúcar, agua y esencia de vainilla. La clave para conseguir la textura crocante característica está en revolver constantemente durante la cocción hasta que el azúcar se caramelice y cubra por completo los granos de maní.
Para esta receta se necesitan:
(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina")
Uno de los inconvenientes más comunes al preparar recetas con azúcar caramelizada es la limpieza posterior de los utensilios.
Para solucionarlo, se recomienda cubrir la sartén y la cuchara con agua y dejarlas reposar durante unos minutos. El azúcar endurecida se irá disolviendo de forma progresiva, lo que facilitará el lavado.