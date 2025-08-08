El sorprendente cambio estético de Noelia Ferriols, la hija de Beatriz Salomón, de 24 años

image

Lejos del mundo del espectáculo, Noelia se dedica a sus estudios de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde busca construir una carrera independiente del legado mediático de su madre.

En cuanto a su vínculo con Alberto Ferriols, la relación tuvo altibajos. En 2022 se habló de algunos “chispazos” entre ambos, aunque actualmente se los ve muy cercanos. Poco se supo de ellos tras la denucia que le hizo hace un tiempo su hermana, con quien se cree que aún vive.

En sus publicaciones se muestra soltera, pero muy diosa.