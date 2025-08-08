El sorprendente cambio estético de Noelia Ferriols, la hija de Beatriz Salomón, de 24 años

El sorprendente cambio de Noé Salomón: la hija adoptiva de Beatriz Salomón reapareció y dejó a todos boquiabiertos
La polémica transformación física de Noelia, la hija adoptiva de Beatriz Salomón de 24 años, que sorprendió a todos. Mirala.
Noé Salomón volvió a estar en el foco de atención mediática tras años de bajo perfil. La joven, de 24 años, es una de las hijas adoptivas de la recordada actriz Beatriz Salomón, a quien adoptó junto a su entonces pareja, el médico cirujano Alberto Ferriols, cuando Noelia era apenas un bebé.
Durante gran parte de su infancia, Noelia creció bajo el cuidado y la protección de Beatriz, hasta la muerte de la actriz en 2019. Tras esa pérdida, su vida se mantuvo alejada de las cámaras y de la exposición pública. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de fotos y videos en redes sociales han llamado la atención por su impactante cambio físico.
Hoy, a sus 24 años, Noelia luce muy diferente a como el público la recordaba. Su transformación no pasó desapercibida y muchos apuntan a que su padre, Alberto Ferriols, reconocido cirujano plástico, habría intervenido en su estética. La joven se habría sometido a cirugías tanto en el pecho como en el rostro, logrando un cambio que generó muchos comentarios y opiniones.
Lejos del mundo del espectáculo, Noelia se dedica a sus estudios de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde busca construir una carrera independiente del legado mediático de su madre.
En cuanto a su vínculo con Alberto Ferriols, la relación tuvo altibajos. En 2022 se habló de algunos “chispazos” entre ambos, aunque actualmente se los ve muy cercanos. Poco se supo de ellos tras la denucia que le hizo hace un tiempo su hermana, con quien se cree que aún vive.
En sus publicaciones se muestra soltera, pero muy diosa.