La China Suárez les contestó a sus haters con una picante canción que revivió del recuerdo: "Cansada de..."

La China Suárez siempre suele estar en el ojo de la gente y comentarios después de todo el revuelo que generó su romance con el futbolista Mauro Icardi, ex de Wanda Nara.
En medio de su romance con Mauro Icardi, la China Suárez revivió un antiguo posteo de una cuenta fan para responerle a aquellos que la critican con la letra de un tema de Taylor Swift.
Lo cierto es que lejos de afectarle, la actriz sigue adelante consolidando su pareja y vida con el futbolista en Turquía, donde se mudaron a un nuevo y confortable hogar.
Ante esto, en las últimas horas, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio revivió un posteo que le dedicó una cuenta fan (@chinitasunflower) hace dos años atrás donde la bancaban a pleno con un compilado de imágenes de ella.
La actriz compartió en las últimas horas desde sus historias de Instagram un video que le hicieron sus fanáticos musicalizado con el tema The Man (el hombre) de Taylor Swift, canción la artista estadounidense denuncia el machismo que ha sufrido, tanto dentro como fuera la industria discográfica, en una crítica directa al sistema patriarcal.
“Estoy cansada de que vengan por mí otra vez”, reza una frase del tema que pertenece al álbum Lover. Y en la canción se agrega: “Ellos dirían que me esforcé, me puse a trabajar. No me juzgarían ni se preguntarían cuánto de esto merezco. Lo que llevaba puesto, si era grosero. Podría ser separado de mis buenas ideas y actos de poder".
Llamó la atención que justo Eugenia recordó aquel posteo y decidió nuevamente compartirlo en sus historias como clara respuesta a quienes la cuestionan permanentemente por su accionar o lo que dice.
Cabe recordar que hace unos días los hijos más pequeños de la actriz, Magnolia y Amancio, regresaron a la Argentina con la madre de la China para reincorporarse a las clases, mientras que Rufina comenzará el colegio en Turquía.
Antes de que vuelvan al país, la actriz reflejó una tierna postal de los tres hermanos juntos en Estambul y acompañó la imagen con los emojis de un corazón.
Tras la partida de los hijos más chicos de la China Suárez de Estambul la actriz optó por el silencio en las redes sociales pero Mauro Icardi sorprendió con una inesperada publicación que llamó la atención de sus seguidores.
El futbolista del Galatasaray no dudó en mostrar a través de cuenta de Instagram cuál fue su primera actividad luego de la partida de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.
si bien este sábado por la tarde compartió en sus Instagram Stories un video del jardín de la nueva casa turca que comparte con la actriz, donde su perro es el absoluto protagonista, durante la mañana de Estambul hizo un posteo en el que se lo ve entrenando duro en las instalaciones del club turco de cara a su regreso a la canchas tras su lesión en una de sus rodillas que lo obligó a tener que operarse y desde noviembre está en plena recuperación.
Eugenia se limitó a ponerle un "me gusta" a la publicación de Mauro desde la nueva casa que comparten en Estambul mientras él entrenaba en el club; al tiempo que tras terminar con sus compromisos futbolísticos, ya en su hogar mostró a su mascota a la que señaló como su "gran compañero".