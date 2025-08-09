Qué significa la frase "sacar con los pies para adelante" que utilizó Javier Milei y cómo surgió

El mensaje de Milei al Congreso

Milei cadena

“Quieren quebrar la economía y llevarnos al abismo", dijo Milei durante su discurso en cadena nacional, este viernes a las 21, para contestarle a la oposición en Diputados, que días antes había aprobado proyectos que implican una mayor erogación presupuestaria, como el financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan. Además, recordó que ya vetó medidas como el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

En ese marco, anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal: prohibir que el Tesoro financie gasto primario con emisión monetaria y enviar al Congreso un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit, exigiendo que cualquier aumento de partidas se compense con recortes equivalentes.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido”, sostuvo.