Qué significa la frase "sacar con los pies para adelante" que utilizó Javier Milei y cómo surgió

El presidente Javier Milei usó una expresión popular argentina en cadena nacional para enfatizar que no retrocederá en su plan económico.

El mensaje de Milei al Congreso: "Me van a tener que sacar con los pies para adelante"

Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante ”. Con esa frase, pronunciada durante su última cadena nacional, Javier Milei buscó dejar en claro que no modificará el rumbo económico de su gobierno: mantener el superávit fiscal y la estabilidad económica del país.

“No hay precedente en la historia de ningún gobierno al que el Congreso haya rechazado los decretos delegados de facultades extraordinarias votadas por el Congreso”, señalaron a A24.cm fuentes de la mesa chica del Gabinete.

Desde la Casa Rosada, el mandatario recurrió a una expresión muy arraigada en el habla popular, cuyo significado literal es morir o ser retirado sin vida de un lugar. En sentido figurado, se usa para transmitir una postura de resistencia absoluta: no abandonar una posición mientras se esté con vida.

De dónde viene la expresión "me van a tener que sacar con los pies para adelante"

La frase tiene su origen en una antigua costumbre funeraria que se practicaba en la Argentina y en otros países hispanohablantes hasta mediados del siglo XX. Cuando los velorios se realizaban en las casas, el féretro se retiraba con los pies por delante, nunca con la cabeza primero. Esto se hacía por respeto y, según ciertas creencias populares, para que el alma no reconociera el camino de regreso y perturbara a los vivos.

Con el tiempo, esta imagen se incorporó al lenguaje cotidiano como metáfora de la muerte y, por extensión, como símbolo de permanecer en un lugar o en una causa “hasta las últimas consecuencias”.

El mensaje de Milei al Congreso

Milei cadena

Quieren quebrar la economía y llevarnos al abismo", dijo Milei durante su discurso en cadena nacional, este viernes a las 21, para contestarle a la oposición en Diputados, que días antes había aprobado proyectos que implican una mayor erogación presupuestaria, como el financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan. Además, recordó que ya vetó medidas como el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

En ese marco, anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal: prohibir que el Tesoro financie gasto primario con emisión monetaria y enviar al Congreso un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit, exigiendo que cualquier aumento de partidas se compense con recortes equivalentes.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido”, sostuvo.

