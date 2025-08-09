Clara Galle y Nicolás Furtado brillan en Netflix con la serie más vista del año y tiene 8 episodios.

El punto de inflexión llega cuando una de las nadadoras sufre un colapso durante un entrenamiento. Este suceso hace que Amaia comience a sospechar que algo turbio está ocurriendo en el centro.

El ambiente competitivo se intensifica cuando Nuria Bórgues (María Romanillos), amiga y compañera de Amaia, logra superarla por primera vez en una prueba. Lo que podría ser un simple logro deportivo se convierte en el inicio de una serie de tensiones personales y profesionales.

En paralelo, Amaia empieza a notar un patrón inquietante: varios atletas mejoran su rendimiento de forma repentina y sin explicación aparente. Esa evolución tan drástica despierta preguntas incómodas: ¿qué están dispuestos a sacrificar para llegar a lo más alto?

El guion, firmado por Ibai Abad, Laia Foguet y Jan Matheu, construye un relato que combina intriga, relaciones intensas y un trasfondo de denuncia sobre la presión que sufren los deportistas.

El elenco de "Olympo" con Clara Galle y Nicolás Furtado

Clara Galle

Nira Osahia

Agustín Della Corte

Nuno Gallego

María Romanillos

Nicolás Furtado

Melina Matthews

Jesús Rubios

Escenas subidas de tono en "Olympo"

Aunque el deporte es el hilo conductor, la serie Olympo no se limita a la competencia. Las relaciones personales, los romances y las tensiones físicas y emocionales entre los personajes ocupan un lugar central. Varias escenas subidas de tono añaden un elemento de provocación que rompe con la estética habitual de este tipo de dramas deportivos.

Cuántos episodios tiene la serie "Olympo"

La producción cuenta con solo ocho episodios, lo que permite un ritmo narrativo rápido y sin rellenos. Cada capítulo introduce nuevos giros, revelaciones y conflictos, manteniendo la atención del público hasta el final.

La serie Olympo destaca por su fotografía cuidada y coreografías acuáticas impactantes. Las escenas de entrenamiento y competencia están filmadas con un realismo que transmite la intensidad del deporte. El contraste entre la belleza de la natación artística y la tensión psicológica de los personajes refuerza el suspenso de la trama.

Por qué ver "Olympo" en Netflix

En un mar de estrenos, la serie Olympo sobresale en Netflix por combinar tensión competitiva, drama juvenil y un misterio bien construido. La historia habla de ambición, lealtad, traición y sacrificio, temas universales que conectan con una audiencia amplia.

El final de temporada deja abiertas varias incógnitas, lo que hace prever que Netflix ya esté evaluando una segunda entrega. Dada la respuesta del público, no sería extraño que el anuncio llegue en los próximos meses.

Tráiler de la serie "Olympo"