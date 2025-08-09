En vivo Radio La Red
Horóscopo chino: estos serán los signos más beneficiados en el fin de semana del Perro de Metal

Estas son las predicciones del horóscopo chino y los signos más favorecidos en un fin de semana marcado por la energía intensa y decidida del Perro de Metal Yang. Qué dice la astrología.

por Redacción A24 |
Horóscopo chino: estos serán los signos más beneficiados en el fin de semana del Perro de Metal. (Foto: Canva IA)

Horóscopo chino: estos serán los signos más beneficiados en el fin de semana del Perro de Metal. (Foto: Canva IA)

El horóscopo chino trae este fin de semana una vibración muy particular: el día del Perro de Metal Yang. En el calendario tradicional, esta fecha forma parte de un complejo sistema sexagenario, que combina diez Troncos Celestiales con 12 Ramas Terrestres. Cada jornada está marcada por una pareja única de estos elementos, generando un ciclo de 60 días que, según la astrología oriental, define la energía dominante y el mejor momento para tomar decisiones clave.

Leé también Astrología: Marte y Urano empujan cambios drásticos e inesperados
Marte y Urano en tensión: el deseo se vuelve impulso, y la rutina, jaula. Foto: Ideogram/Astrología

Hoy, el Perro de Metal Yang irradia fuerza, justicia y determinación. La lealtad propia del Perro se une a la firmeza del Metal Yang, creando un clima ideal para actuar con honor, defender valores y enfrentar retos con coraje. Sin embargo, el exceso de rigidez puede derivar en tensiones innecesarias. Este día favorece las acciones con propósito, la claridad mental y el liderazgo responsable.

En la filosofía china, el Perro representa lealtad, protección y nobleza. El Metal Yang aporta solidez, disciplina y capacidad para tomar decisiones firmes. La unión de ambos crea una jornada donde predomina la honestidad y el sentido de justicia, pero también exige cuidado para no caer en posturas inflexibles. Es un momento para trabajar en proyectos que requieran organización y compromiso, y para resolver asuntos pendientes con franqueza.

Horóscopo chino Perro de Metal
Foto: Canva IA

Foto: Canva IA

Rata

La influencia del Perro de Metal Yang te impulsa a defender tus principios y actuar con valentía. Es un buen momento para avanzar en decisiones postergadas y afianzar proyectos personales. Evita caer en indecisiones o dejarte llevar por presiones externas. Tu sinceridad será clave para fortalecer relaciones.

Búfalo

Hoy tu disciplina y sentido del deber estarán potenciados. Podrás poner límites claros y proteger tu espacio personal. No permitas que la terquedad bloquee nuevas oportunidades. Organiza tus prioridades y apuesta por un plan de trabajo estructurado. La serenidad será tu mayor aliada.

Tigre

La combinación del Perro de Metal Yang fortalece tu espíritu de liderazgo. Aprovecha para actuar con transparencia y defender lo que consideras justo. Procura evitar enfrentamientos innecesarios que desgasten tu energía. Enfócate en proyectos con un propósito claro y beneficios colectivos.

tigre horoscopo.webp

Conejo

Este sábado te invita a equilibrar tu naturaleza pacífica con un toque de firmeza. Es el momento de resolver malentendidos con sinceridad y expresar tus necesidades con claridad. Evita huir de responsabilidades; tu postura serena pero decidida favorecerá la armonía.

Dragón

Tu fuerza interior se ve impulsada por la energía del Perro de Metal Yang. Es un día favorable para cerrar acuerdos y consolidar alianzas estratégicas. Sin embargo, modera cualquier impulso arrogante. La comunicación será esencial para lograr entendimiento mutuo y mantener la confianza.

Serpiente

Hoy tu intuición estará especialmente afinada. La jornada favorece que resuelvas conflictos con equilibrio entre diplomacia y firmeza. Evita caer en sospechas sin fundamento o críticas excesivas. Busca momentos para la introspección y la calma, lo que reforzará tu bienestar emocional.

horoscopo chino, serpiente de fuego.jpeg

Caballo

Canaliza tu energía con disciplina para alcanzar objetivos concretos. Es un buen día para tomar decisiones importantes y avanzar con determinación. Evita dispersarte en múltiples tareas a la vez. Colaborar con personas de confianza potenciará tus resultados.

Cabra

Combina tu sensibilidad natural con la determinación del día para proteger tus intereses y mantener relaciones equilibradas. Expresa tus límites de manera respetuosa y evita la pasividad. Dedica tiempo a tu cuidado emocional, lo que te dará fuerza para afrontar retos.

Mono

Tu capacidad de análisis será más aguda que de costumbre. Aprovecha para planificar estrategias y tomar decisiones bien fundamentadas. Evita caer en críticas innecesarias o conversaciones que no sumen. Mantener la calma será clave para resolver situaciones complicadas.

Mono de Fuego Horóscopo chino

Gallo

La energía del Perro de Metal Yang potencia tu sentido del deber. Es momento de trabajar con disciplina y liderar proyectos con integridad. No te exijas en exceso; un equilibrio saludable mejorará tu rendimiento. La comunicación abierta fortalecerá la cooperación en equipo.

Perro

Como signo protagonista del día, tu lealtad y coraje estarán al máximo. Es ideal para defender tus convicciones y tomar pasos decisivos. Sin embargo, vigila la tendencia a la confrontación innecesaria. Fortalece vínculos que se basen en la confianza y la empatía.

Cerdo

Hoy recibirás una dosis extra de estabilidad y firmeza para cumplir tus objetivos. La diplomacia será tu mejor recurso para resolver tensiones. Evita evadir problemas y prioriza tareas clave. Tu actitud positiva ayudará a superar cualquier desafío que surja.

cerdo horoscopo chino.webp

Redacción A24
Por Redacción A24
