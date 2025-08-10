Nuevo préstamo para AUH: $1.800.000 en tu cuenta en menos de 5 minutos

Pero eso cambió. Bancos públicos, billeteras virtuales y fintechs detectaron una oportunidad en este segmento y comenzaron a ofrecer líneas especiales para beneficiarios de AUH, con requisitos mínimos y trámites 100% digitales.
Entre las opciones más relevantes se destacan:
-
Crédito de Cuenta DNI para AUH: permite solicitar hasta $2.000.000 o más, según el perfil crediticio, sin necesidad de garantía ni recibo de sueldo. El dinero se acredita en la cuenta en minutos.
-
Préstamos del Banco Nación: ofrecen montos desde $100.000 hasta $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses y tasas preferenciales para quienes perciben AUH.
-
Billeteras virtuales y fintechs: como Mercado Pago, Naranja X y otras, que habilitan créditos personales rápidos, con acreditación inmediata y requisitos simplificados.
El objetivo es brindar soluciones financieras para gastos urgentes, inversiones en el hogar, mejoras habitacionales o pequeños emprendimientos que ayuden a generar ingresos extras.
Requisitos para acceder al crédito de $2.000.000 para AUH
Si bien las condiciones son mucho más flexibles que en un préstamo tradicional, existen requisitos básicos que el solicitante debe cumplir para ser aprobado:
-
Ser titular activo de la AUH, con la documentación al día.
-
Tener cuenta bancaria o billetera virtual habilitada para recibir el dinero (por ejemplo, Cuenta DNI o cuenta en Banco Nación).
-
No registrar antecedentes negativos en el Veraz u otros registros de morosidad.
-
Presentar DNI vigente y no estar involucrado en procesos judiciales por deudas.
-
En algunos casos, demostrar antigüedad mínima en el cobro de la AUH (generalmente, 6 meses).
Estas condiciones buscan garantizar que el crédito llegue a personas con capacidad mínima de pago y que el desembolso se realice de forma segura.
Cómo se aprueba en minutos y se cobra en el acto
La gran diferencia de estos créditos frente a los tradicionales es la digitalización total del proceso.
En el caso de Cuenta DNI, el trámite se realiza así:
-
Ingresar a la app desde el celular.
-
Seleccionar la opción de "Préstamos".
-
Completar un formulario con datos personales y el monto solicitado.
-
El sistema analiza el perfil en tiempo real, revisando información en bases de datos oficiales y privadas.
-
En caso de aprobación, el dinero se acredita en la cuenta en cuestión de minutos.
Esta modalidad evita traslados a sucursales, firmas presenciales o papeleo innecesario, lo que agiliza al máximo el acceso a los fondos.
Montos, plazos y tasas disponibles
Los montos disponibles dependen del banco o billetera y del historial crediticio del solicitante. En general:
-
Monto inicial: puede comenzar en $50.000 o $100.000.
-
Monto máximo: hasta $2.000.000, con posibilidad de ampliación si el cliente paga puntualmente.
-
Plazos: entre 12 y 36 meses.
-
Tasas de interés: entre el 80% y 120% nominal anual, según la entidad.
-
Cuotas: fijas o ajustables, con opción de cancelación anticipada sin penalización.
Aunque las tasas son más altas que en un crédito con recibo de sueldo, siguen siendo competitivas frente a otras alternativas del mercado no bancario.
Consejos para usar el crédito de forma responsable
Tener acceso rápido a un préstamo no significa que deba usarse sin planificación. Antes de solicitarlo, es importante:
-
Evaluar la capacidad de pago: asegurarse de que la cuota no supere el 30% de los ingresos mensuales.
-
Leer la letra chica: revisar tasas, comisiones, seguros y plazos.
-
Evitar el sobreendeudamiento: no combinar varios préstamos a la vez.
-
Usar el dinero para fines productivos o necesarios: evitar gastos impulsivos que no generen valor.
-
Mantener la Libreta AUH al día: es clave para conservar beneficios y futuras oportunidades de crédito.