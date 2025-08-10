En vivo Radio La Red
Nuevo préstamo para AUH: $1.800.000 en tu cuenta en menos de 5 minutos

La Asignación Universal por Hijo (AUH) abre nuevas puertas para sus beneficiarios: ahora es posible acceder a créditos rápidos de hasta $1.800.000 sin necesidad de recibo de sueldo, con aprobación inmediata y dinero acreditado en minutos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es, desde su creación, una de las políticas sociales más importantes de la Argentina, ya que llega a millones de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el beneficio mensual muchas veces no alcanza para cubrir gastos imprevistos o concretar proyectos familiares que requieren un desembolso mayor de dinero.

AUH: el crédito de $2.000.000 que se aprueba en minutos y se cobra en el acto

En los últimos meses, surgió una alternativa que está ganando popularidad: créditos rápidos para AUH que pueden alcanzar los $2.000.000 o más, con aprobación en cuestión de minutos y acreditación inmediata en la cuenta bancaria o billetera virtual.

Este nuevo escenario abre la puerta para que miles de familias puedan acceder a financiamiento ágil, sin la necesidad de presentar recibo de sueldo, ni esperar semanas para recibir el dinero. Pero, como toda herramienta financiera, requiere información clara y responsabilidad a la hora de tomar la decisión.

Nuevas opciones de financiamiento para titulares de AUH

Hasta hace poco, la falta de empleo formal era un obstáculo casi insalvable para obtener un préstamo bancario. Los beneficiarios de AUH, al no contar con un recibo de sueldo, quedaban fuera de la mayoría de las ofertas crediticias.

Pero eso cambió. Bancos públicos, billeteras virtuales y fintechs detectaron una oportunidad en este segmento y comenzaron a ofrecer líneas especiales para beneficiarios de AUH, con requisitos mínimos y trámites 100% digitales.

Entre las opciones más relevantes se destacan:

  • Crédito de Cuenta DNI para AUH: permite solicitar hasta $2.000.000 o más, según el perfil crediticio, sin necesidad de garantía ni recibo de sueldo. El dinero se acredita en la cuenta en minutos.

  • Préstamos del Banco Nación: ofrecen montos desde $100.000 hasta $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses y tasas preferenciales para quienes perciben AUH.

  • Billeteras virtuales y fintechs: como Mercado Pago, Naranja X y otras, que habilitan créditos personales rápidos, con acreditación inmediata y requisitos simplificados.

El objetivo es brindar soluciones financieras para gastos urgentes, inversiones en el hogar, mejoras habitacionales o pequeños emprendimientos que ayuden a generar ingresos extras.

AUH_credito

Requisitos para acceder al crédito de $2.000.000 para AUH

Si bien las condiciones son mucho más flexibles que en un préstamo tradicional, existen requisitos básicos que el solicitante debe cumplir para ser aprobado:

  • Ser titular activo de la AUH, con la documentación al día.

  • Tener cuenta bancaria o billetera virtual habilitada para recibir el dinero (por ejemplo, Cuenta DNI o cuenta en Banco Nación).

  • No registrar antecedentes negativos en el Veraz u otros registros de morosidad.

  • Presentar DNI vigente y no estar involucrado en procesos judiciales por deudas.

  • En algunos casos, demostrar antigüedad mínima en el cobro de la AUH (generalmente, 6 meses).

Estas condiciones buscan garantizar que el crédito llegue a personas con capacidad mínima de pago y que el desembolso se realice de forma segura.

Cómo se aprueba en minutos y se cobra en el acto

La gran diferencia de estos créditos frente a los tradicionales es la digitalización total del proceso.

En el caso de Cuenta DNI, el trámite se realiza así:

  • Ingresar a la app desde el celular.

  • Seleccionar la opción de "Préstamos".

  • Completar un formulario con datos personales y el monto solicitado.

  • El sistema analiza el perfil en tiempo real, revisando información en bases de datos oficiales y privadas.

  • En caso de aprobación, el dinero se acredita en la cuenta en cuestión de minutos.

Esta modalidad evita traslados a sucursales, firmas presenciales o papeleo innecesario, lo que agiliza al máximo el acceso a los fondos.

Montos, plazos y tasas disponibles

Los montos disponibles dependen del banco o billetera y del historial crediticio del solicitante. En general:

  • Monto inicial: puede comenzar en $50.000 o $100.000.

  • Monto máximo: hasta $2.000.000, con posibilidad de ampliación si el cliente paga puntualmente.

  • Plazos: entre 12 y 36 meses.

  • Tasas de interés: entre el 80% y 120% nominal anual, según la entidad.

  • Cuotas: fijas o ajustables, con opción de cancelación anticipada sin penalización.

Aunque las tasas son más altas que en un crédito con recibo de sueldo, siguen siendo competitivas frente a otras alternativas del mercado no bancario.

Consejos para usar el crédito de forma responsable

Tener acceso rápido a un préstamo no significa que deba usarse sin planificación. Antes de solicitarlo, es importante:

  • Evaluar la capacidad de pago: asegurarse de que la cuota no supere el 30% de los ingresos mensuales.

  • Leer la letra chica: revisar tasas, comisiones, seguros y plazos.

  • Evitar el sobreendeudamiento: no combinar varios préstamos a la vez.

  • Usar el dinero para fines productivos o necesarios: evitar gastos impulsivos que no generen valor.

  • Mantener la Libreta AUH al día: es clave para conservar beneficios y futuras oportunidades de crédito.

