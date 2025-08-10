Nuevo préstamo para AUH: $1.800.000 en tu cuenta en menos de 5 minutos

Pero eso cambió. Bancos públicos, billeteras virtuales y fintechs detectaron una oportunidad en este segmento y comenzaron a ofrecer líneas especiales para beneficiarios de AUH, con requisitos mínimos y trámites 100% digitales.

Entre las opciones más relevantes se destacan:

Crédito de Cuenta DNI para AUH: permite solicitar hasta $2.000.000 o más , según el perfil crediticio, sin necesidad de garantía ni recibo de sueldo. El dinero se acredita en la cuenta en minutos.

Préstamos del Banco Nación: ofrecen montos desde $100.000 hasta $1.500.000 , con plazos de hasta 36 meses y tasas preferenciales para quienes perciben AUH.

Billeteras virtuales y fintechs: como Mercado Pago, Naranja X y otras, que habilitan créditos personales rápidos, con acreditación inmediata y requisitos simplificados.

El objetivo es brindar soluciones financieras para gastos urgentes, inversiones en el hogar, mejoras habitacionales o pequeños emprendimientos que ayuden a generar ingresos extras.

AUH_credito

Requisitos para acceder al crédito de $2.000.000 para AUH

Si bien las condiciones son mucho más flexibles que en un préstamo tradicional, existen requisitos básicos que el solicitante debe cumplir para ser aprobado:

Ser titular activo de la AUH , con la documentación al día.

Tener cuenta bancaria o billetera virtual habilitada para recibir el dinero (por ejemplo, Cuenta DNI o cuenta en Banco Nación).

No registrar antecedentes negativos en el Veraz u otros registros de morosidad.

Presentar DNI vigente y no estar involucrado en procesos judiciales por deudas.

En algunos casos, demostrar antigüedad mínima en el cobro de la AUH (generalmente, 6 meses).

Estas condiciones buscan garantizar que el crédito llegue a personas con capacidad mínima de pago y que el desembolso se realice de forma segura.

Cómo se aprueba en minutos y se cobra en el acto

La gran diferencia de estos créditos frente a los tradicionales es la digitalización total del proceso.

En el caso de Cuenta DNI, el trámite se realiza así:

Ingresar a la app desde el celular.

Seleccionar la opción de "Préstamos" .

Completar un formulario con datos personales y el monto solicitado.

El sistema analiza el perfil en tiempo real, revisando información en bases de datos oficiales y privadas.

En caso de aprobación, el dinero se acredita en la cuenta en cuestión de minutos.

Esta modalidad evita traslados a sucursales, firmas presenciales o papeleo innecesario, lo que agiliza al máximo el acceso a los fondos.

Montos, plazos y tasas disponibles

Los montos disponibles dependen del banco o billetera y del historial crediticio del solicitante. En general:

Monto inicial: puede comenzar en $50.000 o $100.000.

Monto máximo: hasta $2.000.000 , con posibilidad de ampliación si el cliente paga puntualmente.

Plazos: entre 12 y 36 meses.

Tasas de interés: entre el 80% y 120% nominal anual, según la entidad.

Cuotas: fijas o ajustables, con opción de cancelación anticipada sin penalización.

Aunque las tasas son más altas que en un crédito con recibo de sueldo, siguen siendo competitivas frente a otras alternativas del mercado no bancario.

Consejos para usar el crédito de forma responsable

Tener acceso rápido a un préstamo no significa que deba usarse sin planificación. Antes de solicitarlo, es importante: