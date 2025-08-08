Letal crítica a Mar Tarrés luego de mostrar qué consume en su dieta para bajar de peso

Otros usuarios directamente apuntaron contra la lógica de su dieta, asegurando que aunque la gaseosa no contenga azúcares, no sería beneficiosa para la salud ni para quienes buscan bajar de peso. También cuestionaron su discurso contra los hidratos, señalando que enfocarse únicamente en eliminar harinas no es sinónimo de una alimentación saludable.

Mar Tarrés no responde críticas sobre sus elecciones alimenticias, deja claro que cada persona tiene un plan distinto y que ella confía en el suyo porque le dio resultados e invita a sus seguidores a comprarlo online.