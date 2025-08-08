En vivo Radio La Red
Mar Tarrés
¿Se puede?

Letal crítica a Mar Tarrés luego de mostrar qué consume en su dieta para bajar de peso

Mar Tarrés mostró un almuerzo: encendió la polémica y generó una tormenta de críticas. Mirala.

Mar Tarrés volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales por su alimentación. La cordobesa, que lleva perdidos más de 55 kilos gracias a un plan de dieta muy baja en calorías, compartió un video cómo es un día de comidas bajo su régimen.

En el video, Tarrés mostró con detalle la preparación de un pan a base de atún al horno, sin harinas, muy proteico, que rellenó con una mayonesa casera de huevo, jamón, queso y otros ingredientes permitidos en su plan. Sin embargo, el verdadero foco de la polémica no fue la comida en sí, sino la bebida que eligió para acompañarla: una lata de Coca-Cola Zero.

Lo que para Mar era simplemente una elección habitual, para muchos de sus seguidores fue motivo de indignación. En pocos minutos, su post se llenó de comentarios cuestionando la bebida:

“¿Esa bebida se puede?”, “Ya sabemos lo que causa, y por qué hay que dejar de consumirla”, “Todo está mal, si no, uno no estaría tratando de perder peso”, “La Coca Zero es igual a la común”, “Me parece que estás desinformada”, escribieron sus seguidores.

Otros usuarios directamente apuntaron contra la lógica de su dieta, asegurando que aunque la gaseosa no contenga azúcares, no sería beneficiosa para la salud ni para quienes buscan bajar de peso. También cuestionaron su discurso contra los hidratos, señalando que enfocarse únicamente en eliminar harinas no es sinónimo de una alimentación saludable.

Mar Tarrés no responde críticas sobre sus elecciones alimenticias, deja claro que cada persona tiene un plan distinto y que ella confía en el suyo porque le dio resultados e invita a sus seguidores a comprarlo online.

