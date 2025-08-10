¿Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

Para el mes de agosto, la Tarjeta Alimentar se mantiene sin modificaciones en sus montos, que representan un aporte fundamental en el ingreso mensual familiar:

$52.250 para familias con 1 hijo.

$81.936 para familias con 2 hijos.

$108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio se abona en la misma fecha que la AUH y se acredita en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de trámites adicionales ni inscripciones nuevas.

Solo es necesario cumplir con dos requisitos: tener hijos en la edad correspondiente y que el grupo familiar no supere el tope de ingresos establecido para recibir la Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche: el extra que pocos conocen y que suma miles más

Un beneficio que pasa desapercibido para muchas familias es el Complemento Leche, una ayuda económica que forma parte del Plan de los 1000 Días, destinado a asegurar la nutrición adecuada de los niños durante sus primeros años de vida.

Este complemento se abona automáticamente junto con la AUH y está dirigido a hijos de hasta 3 años de edad.

En agosto de 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo, convirtiéndose en uno de los extras más importantes dentro del paquete de ingresos que reciben las familias titulares de la AUH.

A diferencia de otros beneficios, no hace falta inscribirse ni realizar gestiones adicionales para cobrarlo: siempre que el niño esté registrado correctamente en ANSES y cumpla con la edad, el Complemento Leche se activa automáticamente.