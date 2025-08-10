En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

¿Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

En agosto de 2025, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar reciben un aumento en sus ingresos gracias al ajuste por movilidad y beneficios complementarios como el Complemento Leche. Conocé cuánto cobran en total.

¿Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

¿Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

En agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un nuevo aumento del 1,6% en el haber básico de la Asignación Universal por Hijo (AUH), elevando el monto bruto mensual a $111.140 por hijo. Sin embargo, como es habitual, se abona en mano solo el 80% del total, es decir, $88.912, mientras que el 20% restante ($22.228) queda retenido hasta que las familias presenten la Libreta AUH 2024, un trámite que puede realizarse en cualquier momento a través de la plataforma Mi ANSES.

Leé también ANSES: el crédito de $2.000.000 para AUH que se aprueba en minutos y se cobra en el acto
AUH: el crédito de $2.000.000 que se aprueba en minutos y se cobra en el acto

El incremento también impactó en la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, cuyos montos actualizados quedaron en $358.545 por hijo. De esta suma, se pagan directamente $286.836, mientras que se retienen $71.709 hasta que se presente la correspondiente libreta o constancia que confirme el cumplimiento de requisitos.

Esta prestación especial tiene como objetivo acompañar a las familias que enfrentan mayores gastos vinculados al cuidado y atención de niños y adolescentes con discapacidad.

Tarjeta Alimentar agosto 2025: cuánto se cobra por hijo

Además del aumento en la AUH, el Gobierno nacional mantiene vigente la Tarjeta Alimentar, un programa gestionado por el Ministerio de Capital Humano que busca garantizar una alimentación adecuada a las familias con hijos de hasta 17 años o con discapacidad.

Para el mes de agosto, la Tarjeta Alimentar se mantiene sin modificaciones en sus montos, que representan un aporte fundamental en el ingreso mensual familiar:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio se abona en la misma fecha que la AUH y se acredita en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de trámites adicionales ni inscripciones nuevas.

Solo es necesario cumplir con dos requisitos: tener hijos en la edad correspondiente y que el grupo familiar no supere el tope de ingresos establecido para recibir la Tarjeta Alimentar.

anses alimen

Complemento Leche: el extra que pocos conocen y que suma miles más

Un beneficio que pasa desapercibido para muchas familias es el Complemento Leche, una ayuda económica que forma parte del Plan de los 1000 Días, destinado a asegurar la nutrición adecuada de los niños durante sus primeros años de vida.

Este complemento se abona automáticamente junto con la AUH y está dirigido a hijos de hasta 3 años de edad.

En agosto de 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo, convirtiéndose en uno de los extras más importantes dentro del paquete de ingresos que reciben las familias titulares de la AUH.

A diferencia de otros beneficios, no hace falta inscribirse ni realizar gestiones adicionales para cobrarlo: siempre que el niño esté registrado correctamente en ANSES y cumpla con la edad, el Complemento Leche se activa automáticamente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar agosto ANSES
Notas relacionadas
ANSES: los puntos clave de la Tarjeta Alimentar en AGOSTO
ANSES: qué grupo dejará de percibir el bono de $70.000 en agosto
Nuevo préstamo para AUH: $1.800.000 en tu cuenta en menos de 5 minutos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar