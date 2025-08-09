Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan en Netflix con el gran estreno de una nueva película argentina.

El origen de este proyecto se remonta a la colaboración entre Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, socios en Kenya Films. La compañía ha marcado hitos en el cine nacional y busca seguir elevando el estándar con esta nueva producción, que comenzó a rodarse a principios de mayo.

Ricardo Darín y Diego Peretti.jpg

Darín interpreta a un terapeuta que se atreve a cuestionar las normas tradicionales de su profesión. El guion, escrito por Emanuel Diez (responsable de éxitos como El Encargado), combina tensión psicológica con diálogos incisivos y momentos de introspección.

La narrativa explorará cómo los métodos psicoanalíticos pueden chocar con dilemas éticos profundos, exponiendo al protagonista a decisiones difíciles que pondrán en juego su integridad.

Ricardo Darín y Diego Peretti

El talento de Hernán Goldfrid detrás de la cámara

Hernán Goldfrid, conocido por el éxito "Tesis sobre un homicidio" con Ricardo Darín, dirige este film con la intención de provocar debate. Su experiencia en el manejo de historias complejas y su mirada cinematográfica dan peso a un proyecto que no se limita a entretener.

Goldfrid busca que el público se enfrente a la incomodidad de cuestionar los límites de la ética profesional. En este sentido, la película no solo presentará un drama, sino también un espejo de conflictos reales en profesiones que lidian con la mente humana.

El rodaje cuenta con un equipo técnico experimentado y un elenco que incluye a Diego Peretti, actor versátil y con gran presencia en cine y televisión. Su participación añade dinamismo y credibilidad a la trama.

Hernán Goldfrid y Ricardo Darín en Tesis.jpg

Por qué ver la película "Lo dejamos acá" en Netflix

Netflix planea llevar la película con Ricardo Darín y Diego Peretti a millones de hogares en todo el mundo. El contenido argentino sigue ganando espacio en el catálogo internacional de la plataforma, impulsado por la calidad de sus producciones y la conexión emocional de sus historias.

A través de la tensión entre un terapeuta y un escritor bloqueado, el film se adentra en preguntas universales: ¿Hasta dónde puede llegar un profesional sin comprometer su ética? ¿Es posible separar la vida personal de la práctica profesional? ¿Puede el arte desbloquear la mente o es la mente la que limita al arte?

La película apuesta por un tono íntimo, con escenas cargadas de significado y silencios que dicen más que las palabras. Ricardo Darín y Diego Peretti, con su química y experiencia, prometen una interpretación que quedará en la memoria del público.

Ricardo Darín y Diego Peretti 1

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta, el interés que ha despertado el proyecto confirma que se convertirá en uno de los lanzamientos más comentados de Netflix en el año.

El público encontrará una obra que combina intriga, dilemas morales y el talento de dos actores emblemáticos, respaldada por un equipo creativo que sabe cómo construir historias que trascienden fronteras.