Actualidad
Clima
Buenos Aires
Pronóstico

Clima hoy en Buenos Aires: alerta por frío extremo y lluvias fuertes

Este domingo 10 de agosto, Buenos Aires y varias provincias del noreste argentino enfrentarán un clima marcado por el frío intenso y lluvias fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas para varias zonas.

Clima hoy en Buenos Aires:  alerta por frío extremo y lluvias fuertes

Clima hoy en Buenos Aires:  alerta por frío extremo y lluvias fuertes

Este domingo 10 de agosto se presenta con un clima frío que pondrá a prueba a gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por frío extremo y lluvias fuertes que afectan a diversas regiones, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Temperaturas bajas, neblinas y cielos parcialmente nublados marcarán la jornada, con mínimas que en algunos casos podrían poner en riesgo la salud de grupos vulnerables. Además, las lluvias fuertes serán protagonistas en zonas específicas, aumentando la sensación térmica de frío y complicando la movilidad.

En esta nota, repasamos en detalle el pronóstico para Buenos Aires, las provincias bajo alerta y los cuidados recomendados para afrontar este domingo de condiciones adversas.

Clima en Buenos Aires: frío, neblinas y pocas nubes

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el SMN anticipa una jornada dominada por el frío y la humedad. Durante la madrugada y la mañana, se esperan neblinas persistentes que podrían afectar la visibilidad en varios puntos de la región.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la tarde y la noche, permitiendo que la sensación térmica no mejore demasiado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4 grados y una máxima que apenas llegará a los 17 grados.

En el contexto de estas condiciones, el viento será leve, por lo que la sensación de frío permanecerá estable durante todo el día.

Pronóstico extendido: lunes y martes con temperaturas similares

El frío no dará tregua en los primeros días de la semana. Para el lunes, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán de 5 a 19 grados.

El martes, la tendencia se mantiene sin grandes cambios: cielo parcialmente nublado y marcas térmicas entre 6 y 19 grados.

Estas condiciones reflejan la entrada de una masa de aire frío y seco que permanecerá estable por varios días, manteniendo las bajas temperaturas que afectan tanto al área metropolitana como a otras regiones del país.

Frío Buenos Aires 2.jpg

Alerta por frío extremo: provincias en riesgo y recomendaciones

Además de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional renovó este domingo sus alertas amarillas por frío extremo en las provincias de Corrientes, Misiones y Formosa.

Este tipo de alerta implica un efecto leve a moderado en la salud de la población, aunque las consecuencias pueden ser más graves para grupos vulnerables, tales como:

  • Infantes

  • Adultos mayores de 65 años

  • Personas con enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares

Las bajas temperaturas en estas provincias alcanzan niveles que pueden resultar peligrosos para estos sectores, especialmente si no se toman las precauciones necesarias.

¿Qué significa una alerta amarilla por frío extremo?

La alerta amarilla es un aviso preventivo que indica que el clima puede tener un impacto en la salud de la población, en especial en aquellos grupos más sensibles.

El SMN recomienda:

  • Evitar la exposición prolongada al frío intenso.

  • Abrigarse bien con varias capas de ropa.

  • No dejar a niños ni adultos mayores solos durante las horas más frías del día.

  • Mantenerse en espacios cálidos y bien calefaccionados.

  • Consultar al médico ante síntomas relacionados con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Lluvias fuertes: impacto en el noreste y otras regiones

Además del frío, el domingo estará marcado por precipitaciones intensas en algunas provincias, especialmente en el noreste del país.

Las lluvias fuertes se esperan con mayor intensidad en áreas de Corrientes y Misiones, donde el SMN mantiene alertas por posibles acumulados elevados de agua.

Estas precipitaciones pueden generar:

  • Inundaciones en zonas bajas y urbanas.

  • Dificultades en el tránsito por calles anegadas.

  • Aumento en la humedad ambiental, que contribuye a la sensación térmica de frío.

Las autoridades locales suelen activar protocolos para asistencia en zonas vulnerables cuando se emiten estos avisos.

