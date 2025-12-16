Adrián Suar brilla en Netflix con la comedia más divertida y es su mejor película

La película narró ese proceso sin golpes bajos. Mostró cómo una pasión legítima puede transformarse en un problema cuando invade todos los espacios de la vida personal y familiar. Allí apareció uno de los grandes aciertos del guion: no juzgar, sino observar.

El fenómeno Netflix y el redescubrimiento del cine argentino

La llegada de El fútbol o yo a Netflix no fue solo una cuestión de disponibilidad. El streaming permitió que nuevas generaciones se acercaran a una película que, en su estreno original, tuvo un recorrido más acotado. El contexto actual, con maratones, recomendaciones algorítmicas y consumo fragmentado, favoreció su revalorización.

El público encontró en esta comedia algo más que entretenimiento. Encontró un espejo. La vigencia del tema, en un país donde el fútbol sigue marcando calendarios y emociones, explicó por qué la película volvió a funcionar.

Netflix, además, consolidó un espacio para las producciones locales. En ese catálogo, las películas de Adrián Suar ocuparon un lugar destacado, con historias que abordaron distintas formas de adicción y conflicto personal.

Otras películas de Adrián Suar disponibles en Netflix

El recorrido de Suar en Netflix incluyó títulos que dialogaron entre sí por temática y tono. En No puedo vivir sin ti(2024), el actor interpretó a un hombre atravesado por la adicción al celular, en una historia que exploró el impacto de la tecnología en los vínculos personales. Dirigida por Santiago Requejo, la película abordó una problemática contemporánea desde el humor y la reflexión.

En Corazón loco (2020), Suar se puso en la piel de un traumatólogo que llevó una doble vida familiar. La comedia avanzó sobre el absurdo de sostener dos hogares en paralelo y las consecuencias inevitables de ese engaño.

Por qué ver "El fútbol o yo" en Netflix

Lo que muchos pasaron por alto es que El fútbol o yo no habló solo del deporte. Habló de prioridades, de elecciones cotidianas y de la dificultad de encontrar equilibrio entre el deseo personal y la vida compartida. Esa omisión en la lectura superficial explicó por qué la película sigue conectando.

La comedia utilizó el fútbol como excusa narrativa para abordar algo universal. Por eso, incluso quienes no son fanáticos del deporte lograron engancharse con la historia. El éxito en Netflix confirmó que las buenas historias no envejecen cuando están bien contadas.

