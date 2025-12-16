En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Adrián Suar brilla en Netflix con la comedia más divertida y es su mejor película

Una película con Adrián Suar volvió a ser tendencia en Netflix. Por qué esta comedia argentina sigue atrapando a miles de espectadores.

"El fútbol o yo" volvió a instalarse entre los títulos más vistos de Netflix. La película protagonizada por Adrián Suar reapareció en el radar del público con una fuerza renovada, impulsada por una identificación inmediata con una pasión profundamente argentina. Lejos de ser solo una comedia ligera, el film dirigido por Marcos Carnevale logró mantenerse vigente con el paso del tiempo.

Las producciones argentinas encontraron en Netflix un espacio de redescubrimiento. Muchas películas que en su momento tuvieron un recorrido moderado en salas hoy viven una segunda vida en streaming. En ese contexto, El fútbol o yo se transformó en un caso paradigmático. El algoritmo la volvió a poner en primer plano y el público respondió con entusiasmo.

De qué trata la comedia "El fútbol o yo" en Netflix

La trama de El fútbol o yo se apoyó en un elemento reconocible para millones de personas: la relación intensa, a veces desbordada, con el fútbol. Pedro Pintos, el personaje interpretado por Adrián Suar, con su obsesión comienza a causar serios problemas, su esposa le saca tarjeta roja. ¿Podrá cambiar o lo perderá todo?

El fútbol o yo 1

No se trató de una simple afición. Pedro miró partidos a cualquier hora, sin distinguir ligas, países ni contextos. El deporte más popular del mundo se convirtió en el centro de su agenda diaria y desplazó lentamente a todo lo demás. Esa elección, casi inconsciente, terminó por impactar de lleno en su vínculo con Verónica, su esposa, interpretada por Julieta Díaz, y en la relación con sus hijas.

La película narró ese proceso sin golpes bajos. Mostró cómo una pasión legítima puede transformarse en un problema cuando invade todos los espacios de la vida personal y familiar. Allí apareció uno de los grandes aciertos del guion: no juzgar, sino observar.

El elenco de la película con Adrián Suar en Netflix

  • Adrián Suar
  • Julieta Díaz
  • Federico D'Elía
  • Peto Menahem
  • Alfredo Casero
  • Rafael Spregelburd
El fútbol o yo 2

El fenómeno Netflix y el redescubrimiento del cine argentino

La llegada de El fútbol o yo a Netflix no fue solo una cuestión de disponibilidad. El streaming permitió que nuevas generaciones se acercaran a una película que, en su estreno original, tuvo un recorrido más acotado. El contexto actual, con maratones, recomendaciones algorítmicas y consumo fragmentado, favoreció su revalorización.

El público encontró en esta comedia algo más que entretenimiento. Encontró un espejo. La vigencia del tema, en un país donde el fútbol sigue marcando calendarios y emociones, explicó por qué la película volvió a funcionar.

Netflix, además, consolidó un espacio para las producciones locales. En ese catálogo, las películas de Adrián Suar ocuparon un lugar destacado, con historias que abordaron distintas formas de adicción y conflicto personal.

El fútbol o yo 3

Otras películas de Adrián Suar disponibles en Netflix

El recorrido de Suar en Netflix incluyó títulos que dialogaron entre sí por temática y tono. En No puedo vivir sin ti(2024), el actor interpretó a un hombre atravesado por la adicción al celular, en una historia que exploró el impacto de la tecnología en los vínculos personales. Dirigida por Santiago Requejo, la película abordó una problemática contemporánea desde el humor y la reflexión.

En Corazón loco (2020), Suar se puso en la piel de un traumatólogo que llevó una doble vida familiar. La comedia avanzó sobre el absurdo de sostener dos hogares en paralelo y las consecuencias inevitables de ese engaño.

El fútbol o yo 4

Por qué ver "El fútbol o yo" en Netflix

Lo que muchos pasaron por alto es que El fútbol o yo no habló solo del deporte. Habló de prioridades, de elecciones cotidianas y de la dificultad de encontrar equilibrio entre el deseo personal y la vida compartida. Esa omisión en la lectura superficial explicó por qué la película sigue conectando.

La comedia utilizó el fútbol como excusa narrativa para abordar algo universal. Por eso, incluso quienes no son fanáticos del deporte lograron engancharse con la historia. El éxito en Netflix confirmó que las buenas historias no envejecen cuando están bien contadas.

Tráiler oficial de "El fútbol o yo"

