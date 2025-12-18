La serie "Fallout" estrenó su segunda temporada en Prime Video y es un éxito mundial

Fallout Prime Video 2

De qué trata la serie Fallout en Prime Video

Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, Fallout es la historia de quienes tienen y los que no tienen en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, sólo para descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos.