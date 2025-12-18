Así eran las entraderas del "Tractorcito": uniforme de Policía, armas largas y violencia

Aprovechando que el portón estaba abierto, ambos ingresaron sin forzar el acceso y se dirigieron directamente al interior de la vivienda. Sin embargo, el asalto se frustró cuando el dueño del lugar, un ciudadano paraguayo, repelió el ataque a los tiros. Uno de los delincuentes recibió un disparo en el rostro y quedó gravemente herido.

Tras el enfrentamiento, Cabrera escapó corriendo, efectuó disparos hacia la casa y logró huir en el auto junto al conductor. El tercer integrante de la banda fue abandonado por sus cómplices: salió del comercio arrastrándose, dejó manchas de sangre en el piso y fue reducido poco después por vecinos y efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

Otra grabación muestra al herido tendido en la vía pública, a la espera de una ambulancia, mientras vecinos expresaban su indignación con insultos y reclamos por la inseguridad.

La orden de captura contra Cabrera también estaba vinculada a otro hecho ocurrido en la localidad de Las Catonas, partido de Moreno, donde una banda asaltó una vivienda, cometió un abuso sexual y robó distintas pertenencias.

Durante el allanamiento en Pilar, los agentes secuestraron prendas y accesorios con insignias de la PFA, balizas, dos teléfonos celulares, una pinza corta cadenas y un automóvil Hyundai. En el lugar fue detenido además Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, de 27 años, acusado de encubrimiento agravado.

Con esta nueva detención, Cabrera sumó otro antecedente a un extenso prontuario. Registra causas desde 1980 por delitos contra la propiedad y las personas, con múltiples condenas de prisión efectiva y reiterados episodios marcados por el uso de la violencia.