Así eran las entraderas del "Tractorcito": uniforme de Policía, armas largas y violencia

Está acusado de integrar un asalto en Virrey del Pino, donde se hizo pasar por agente de la PFA, y de un ataque sexual cometido en Moreno.

La captura se concretó durante un operativo realizado por el Grupo Especial Halcón en una vivienda donde Cabrera se mantenía oculto. La detención había sido solicitada por la UFI N°9 de La Matanza, a cargo de la fiscal Andrea Palín, en el marco de una investigación por un violento asalto ocurrido la semana pasada en Virrey del Pino.

Ese episodio tuvo lugar el viernes por la tarde en una casa que funcionaba también como almacén. Parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del comercio y permitió reconstruir la modalidad delictiva del grupo. En las imágenes se observa cómo un auto se detiene de manera repentina frente a la vivienda mientras una mujer salía del local con una garrafa vacía para cambiarla con un repartidor.

Del vehículo descendieron dos hombres, mientras un tercero permaneció al volante. Según la investigación, Cabrera llevaba puesta una campera azul y una gorra con insignias de la Policía Federal Argentina. En una mano sostenía un papel que simulaba ser una orden de allanamiento y en la otra un arma de fuego. Su cómplice también vestía indumentaria policial, tenía un arma larga y el rostro parcialmente cubierto.

Aprovechando que el portón estaba abierto, ambos ingresaron sin forzar el acceso y se dirigieron directamente al interior de la vivienda. Sin embargo, el asalto se frustró cuando el dueño del lugar, un ciudadano paraguayo, repelió el ataque a los tiros. Uno de los delincuentes recibió un disparo en el rostro y quedó gravemente herido.

Tras el enfrentamiento, Cabrera escapó corriendo, efectuó disparos hacia la casa y logró huir en el auto junto al conductor. El tercer integrante de la banda fue abandonado por sus cómplices: salió del comercio arrastrándose, dejó manchas de sangre en el piso y fue reducido poco después por vecinos y efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

Otra grabación muestra al herido tendido en la vía pública, a la espera de una ambulancia, mientras vecinos expresaban su indignación con insultos y reclamos por la inseguridad.

La orden de captura contra Cabrera también estaba vinculada a otro hecho ocurrido en la localidad de Las Catonas, partido de Moreno, donde una banda asaltó una vivienda, cometió un abuso sexual y robó distintas pertenencias.

Durante el allanamiento en Pilar, los agentes secuestraron prendas y accesorios con insignias de la PFA, balizas, dos teléfonos celulares, una pinza corta cadenas y un automóvil Hyundai. En el lugar fue detenido además Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, de 27 años, acusado de encubrimiento agravado.

Con esta nueva detención, Cabrera sumó otro antecedente a un extenso prontuario. Registra causas desde 1980 por delitos contra la propiedad y las personas, con múltiples condenas de prisión efectiva y reiterados episodios marcados por el uso de la violencia.

