Video: así fue el asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador
Una cámara de seguridad de uno de los locales registró la aparición de dos sicarios que atacaron al jugador y a una mujer.
Se filtró el video del asesinato del futbolista de Barcelona de Ecuador. (Foto y video: @MDELATORREA)
Lamuerte de Mario Pineida provocó una fuerte conmoción en el fútbol ecuatoriano. El jugador de Barcelona de Guayaquil, de 33 años, fue asesinado a tiros este miércoles por dos sicarios en la puerta de una carnicería, en un ataque ocurrido a plena luz del día y que quedó registrado por cámaras de seguridad en donde también ejecutaron a una mujer identificada como Guisella Fernández, de nacionalidad peruana y de 39 años.
En las imágenes se observa cómo dos personas aguardaban en la vereda al futbolista, que se encontraba acompañado por una mujer y por su madre. Según informaron medios locales, la madre resultó herida, aunque se encuentra fuera de peligro.
Al salir del local, uno de los atacantes se introdujo en una galería y disparó a quemarropa contra Pineida, incluso cuando ya estaba en el suelo. En simultáneo, el otro agresor abrió fuego contra la mujer que lo acompañaba, quien murió en el lugar. Tras el ataque, ambos delincuentes escaparon.
Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, la Policía de Ecuador logró detener a uno de los sospechosos, mientras la investigación continúa para esclarecer el móvil del crimen y dar con el segundo implicado.
Quién era Mario Pineida
Mario Pineida nació el 6 de julio de 1992 y se desempeñaba como lateral por ambas bandas. Inició su formación en clubes locales y en 2010 llegó a Independiente del Valle, donde debutó como profesional y permaneció durante cinco temporadas. Su rendimiento lo llevó a Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes más importantes del país, donde ganó dos títulos de la Serie A: 2016 y 2020.
Durante su carrera también tuvo préstamos en Fluminense (Brasil) y en El Nacional, con el que conquistó la Copa Ecuador. En el plano internacional, enfrentó a Boca por la Copa Libertadores 2021 y a San Lorenzo en la edición 2014.
A nivel de selecciones, tras su paso por las juveniles fue convocado en varias oportunidades a la Selección de Ecuador y formó parte de los planteles que disputaron las Copas América 2015 y 2021.
El crimen generó repercusiones en el ambiente del fútbol y reavivó el debate sobre la violencia y la inseguridad en el país, mientras familiares, colegas y clubes expresaron su pesar por la pérdida del futbolista.