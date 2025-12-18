Video: así fue el asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

Quién era Mario Pineida

Mario Pineida nació el 6 de julio de 1992 y se desempeñaba como lateral por ambas bandas. Inició su formación en clubes locales y en 2010 llegó a Independiente del Valle, donde debutó como profesional y permaneció durante cinco temporadas. Su rendimiento lo llevó a Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes más importantes del país, donde ganó dos títulos de la Serie A: 2016 y 2020.

Durante su carrera también tuvo préstamos en Fluminense (Brasil) y en El Nacional, con el que conquistó la Copa Ecuador. En el plano internacional, enfrentó a Boca por la Copa Libertadores 2021 y a San Lorenzo en la edición 2014.

Murió Mario Pineida, jugador de Barcelona de Ecuador. (Foto: REUTERS)

A nivel de selecciones, tras su paso por las juveniles fue convocado en varias oportunidades a la Selección de Ecuador y formó parte de los planteles que disputaron las Copas América 2015 y 2021.

El crimen generó repercusiones en el ambiente del fútbol y reavivó el debate sobre la violencia y la inseguridad en el país, mientras familiares, colegas y clubes expresaron su pesar por la pérdida del futbolista.