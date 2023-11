El tremendo exabrupto de Yanina Latorre contra Luciana Salazar: "Mentirosa..." 

“Es mi opinión: No canta, no baila, no conduce, no comunica, no es actriz, no es modelo: no es nada. Y siempre me pregunto ¿de qué vive? Porque si me preguntan a mi yo contesto y no lo contesta”, sostuvo.

“Salazar no me gustas, no tenés talento, me pareces una buena para nada, no triunfaste en nada. Podes tener un lomazo… se va, se acaba. Mutaste y no me gusta en lo que te convertiste”, le gritó.

Además, Yanina criticó su frase de que está viviendo de “ahorros”. “¿ahorros de qué? con lo que vale todo, lo que te ahorraste no te sirve para una pava, mentirosa!”

“Esto si es para un juicio: inepta, ignorante”, dijo mientras leía que la rubia responsabiliza d no tener trabajo a su ex, Martín Redrado.