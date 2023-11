Salió a la luz el audio que Romina Uhrig le envió a su coach horas antes del ensayo con Yanina Latorre

Tras reproducir el material, Yanina aprovechó para hacer su descargo en el estudio y comenzó: “Primero que dice esta chica por mi, un horror. Dijo que estaba cansada, no dijo 'me siento mal voy a tomar un ibuprofeno, tengo fiebre'. Se ve que no arrancó, no arrancó y 10:20 habrá dicho aviso”.

“Encima ayer mintió, porque me tomé hasta el trabajo de eso. Le busqué el trayecto de la casa de Moreno a ver cuánto hay, y de Moreno a Devoto en ese horario tardas una hora 46 minutos. Así que ella tendría que haber salido a las 9:15 y avisó a las 10:20, me tomó de pelotu…”, completó.

Este martes se conoció una fuerte interna entre Yanina Latorre y Romina Uhrig por la cual la periodista decidió bajarse de la salsa de a tres que iba a realizar con ella en el Bailando 2023 (América).

Tras conocerse que el origen del conflicto se debió a que la ex Gran Hermano se ausentó a un ensayo sin avisar, ambas tuvieron un fuerte cara a cara en la pista del certamen.

“Yo hubiera querido que a las 7 de la mañana vos me avisaras, yo cambio mi día para no ensayar o ensayar más tarde y este es tu equipo, no es el mío. Vos decís que el ensayo se hace igual pero vos a mi no me mandas”, sentenció la panelista y Romina aseguró: “Si te ofendí te disculpas, la coach dijo que se hace el ensayo igual, y yo me confié”.

“Te cagaste en los tres y fuiste a grabar dos programas, no mientas”, disparó Yanina a lo que la ex diputada interrumpió: “No, dejame. Me daba cosa decir no a Editando Tele, porque la semana pasada también falté, me fui mal y me tomé un ibuprofeno”.

En ese sentido, la mujer de Diego Latorre remarcó una vez que su molestia fue no haber recibido un mensaje de aviso y Romina sumó: “Como te iban a cancelar porque yo me sentía mal. Te perjudicas vos si no ensayas, si mañana no ibas a venir”.

"Te perjudicas vos porque vos participas, yo estoy haciéndote un favor", cerró la angelita y confirmó que su renuncia era definitiva.