El tremendo mensaje de Maru Botana a la Trilliza de Oro tras la muerte de su hija

“Qué le dirías a todas esas madres que pasan por lo mismo que están pasando por lo mismo”, le pidió el conductor a María Eugenia.

“Es un momento de Mier… nosotros sufrimos cuatro años de su cáncer. Es como si tuvieras un accidente y de arriba vienen y te pisan”, explicó.

“Es un duelo eterno; hay que seguir. Tengo tres hijos más, por suerte tengo una familia bárbara”, indicó.

“De arriba ella me da fuerzas, que atento a las señales. Me acuerdo que el primer día que volví a la televisión, después de la muerte de Geñi, se me acercó Maru Botana y me dijo ‘atenta a las señales, no ahora sino de por vida’", reveló y contó que recién ahora puede hablar tranquila de la muerte de su hija que antes estaba enojada.