El truco casero con bicarbonato para limpiar la base de la plancha y dejarla como nueva

Por eso, mantener limpia la superficie que entra en contacto con la ropa no es solamente una cuestión estética. También permite evitar inconvenientes durante el uso cotidiano y conservar el electrodoméstico en mejores condiciones.

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y agua para limpiar la plancha?

La combinación de bicarbonato de sodio y agua destilada permite preparar una pasta limpiadora que ayuda a desprender los restos acumulados en la suela de la plancha.

Esta parte del aparato está expuesta constantemente al contacto con diferentes tipos de tejidos, productos para lavar la ropa y sustancias utilizadas durante el planchado. Aunque a simple vista pueda parecer limpia, con el tiempo puede desarrollar una capa de suciedad que modifica su funcionamiento.

Entre los residuos que suelen acumularse se encuentran:

Restos de detergente: pequeñas partículas de productos utilizados durante el lavado que pueden quedar adheridas a la superficie.

Almidón: presente en algunos productos que se aplican sobre las prendas para facilitar el planchado.

Pelusas y fibras textiles: fragmentos que se desprenden de la ropa durante el contacto con la base caliente.

Suciedad ambiental: polvo y otras partículas que pueden depositarse sobre el electrodoméstico.

Residuos de productos para planchar: sustancias que, con el uso repetido, pueden formar una película sobre la superficie.

La Universidad Estatal de Iowa señala que estos restos pueden generar diferentes problemas. Uno de los más habituales es que la plancha deje de deslizarse con facilidad sobre las prendas, lo que obliga a ejercer más presión y repetir varias veces el movimiento.

También existe el riesgo de que la suciedad adherida se transfiera a la ropa. Esto puede ocasionar manchas oscuras o marcas difíciles de retirar, especialmente cuando se trabaja con tejidos claros.

El bicarbonato aparece como una alternativa para abordar este problema porque permite preparar una pasta de limpieza que ayuda a desprender los depósitos superficiales.

Sin embargo, hay un detalle importante: no todas las planchas tienen la misma composición. Algunas cuentan con bases de acero inoxidable, mientras que otras utilizan cerámica, titanio o revestimientos antiadherentes.

Por ese motivo, antes de aplicar la preparación conviene revisar las indicaciones del fabricante. Un método que resulta adecuado para una superficie puede no serlo para otra, especialmente si tiene un recubrimiento que requiere cuidados particulares.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y agua para limpiar la plancha

La preparación es uno de los aspectos más sencillos de este procedimiento. No hace falta comprar un limpiador comercial ni combinar diferentes productos domésticos.

La proporción recomendada consiste en utilizar dos cucharadas de bicarbonato de sodio por cada cucharada de agua destilada.

El objetivo es conseguir una pasta de consistencia espesa, que pueda distribuirse sobre la base del electrodoméstico sin escurrirse inmediatamente.

Para prepararla se necesita:

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Una cucharada de agua destilada.

Un recipiente pequeño para realizar la mezcla.

Un cepillo de dientes viejo y de cerdas suaves.

Un paño de microfibra limpio.

Una vez reunidos los elementos, se coloca el bicarbonato en el recipiente y se incorpora el agua de manera gradual. Después, se mezcla hasta conseguir una preparación homogénea.

La consistencia es importante: no debe quedar demasiado líquida, porque resultaría más difícil controlar su aplicación sobre la superficie. Tampoco es necesario agregar otros ingredientes para potenciar el efecto limpiador.

La recomendación es utilizar únicamente los componentes indicados, sin incorporar sustancias adicionales que puedan reaccionar con los materiales de la plancha o dejar residuos.

Cómo limpiar la base de la plancha paso a paso

Una vez preparada la pasta, llega el momento de aplicarla sobre la superficie del electrodoméstico. El procedimiento debe realizarse con la plancha completamente fría y desenchufada.

Esta precaución es fundamental para evitar quemaduras y trabajar con mayor seguridad. Además, permite distribuir la preparación sin que el calor modifique su consistencia antes de completar la limpieza.

De acuerdo con las indicaciones de la Universidad Estatal de Iowa, el proceso puede organizarse en cinco pasos:

Preparar la pasta limpiadora: mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una de agua destilada hasta conseguir una consistencia uniforme.

Distribuir la preparación: utilizar un cepillo de dientes viejo para colocar una pequeña cantidad sobre la base fría de la plancha.

Frotar suavemente: realizar movimientos delicados para ayudar a desprender los restos de detergente, almidón y suciedad acumulada.

Retirar los residuos: pasar un paño de microfibra limpio para eliminar tanto la pasta como las partículas que se hayan desprendido.

Revisar los orificios de vapor: comprobar que las pequeñas salidas de la base no hayan quedado obstruidas por restos de la preparación.

Un aspecto importante es evitar el uso de esponjas metálicas, cuchillos, espátulas o cualquier elemento abrasivo. Aunque la suciedad parezca difícil de quitar, raspar la superficie puede provocar rayones o deteriorar los revestimientos protectores.

También conviene prestar atención a la cantidad de pasta utilizada. No es necesario cubrir la plancha con una capa demasiado gruesa: alcanza con aplicar una cantidad moderada en las zonas que presentan suciedad.

La limpieza debe ser cuidadosa y sin movimientos bruscos, especialmente cuando se trata de modelos con bases cerámicas o antiadherentes.

Qué hacer después de limpiar la base de la plancha

Retirar la pasta con un paño no significa que el procedimiento haya terminado. También es necesario comprobar que no hayan quedado partículas en los conductos por donde circula el vapor.

Para eso, la Universidad Estatal de Iowa recomienda realizar una prueba utilizando agua y una tela vieja o una toalla que ya no se utilice.

El procedimiento consiste en seguir estas indicaciones:

Llenar el depósito de la plancha con agua, respetando las indicaciones del fabricante.

Encender el electrodoméstico y esperar a que alcance la temperatura de funcionamiento.

Colocarlo sobre una toalla o una tela vieja, en lugar de utilizar una prenda que se quiera conservar.

Accionar varias veces el botón pulverizador para comprobar el funcionamiento del sistema.

Observar si salen restos de suciedad o partículas por los orificios de vapor.

Esta etapa permite verificar que la superficie haya quedado limpia y que los conductos no presenten obstrucciones.

Además, sirve para comprobar que el electrodoméstico funciona correctamente antes de volver a utilizarlo sobre camisas, pantalones, vestidos u otras prendas.

No conviene estrenar la limpieza directamente sobre ropa de uso cotidiano. La prueba con una tela vieja permite detectar posibles restos que todavía puedan desprenderse durante los primeros minutos de funcionamiento.

Cada cuánto tiempo hay que limpiar la plancha

No existe una frecuencia universal para limpiar la base de una plancha. La necesidad de realizar este mantenimiento depende principalmente de cuánto se utiliza el aparato, qué tipo de prendas se planchan y si se emplean productos adicionales durante el proceso.

Una plancha que se utiliza todos los días puede acumular residuos con mayor rapidez que otra que solamente se enciende de manera ocasional.

Por eso, más allá de establecer una fecha fija para realizar la limpieza, resulta conveniente prestar atención a determinadas señales que pueden indicar que llegó el momento de revisar el electrodoméstico.

Entre los principales indicios se encuentran:

La plancha se pega a las prendas: la base ya no se desliza con la misma facilidad y parece ofrecer resistencia al desplazarse.

Aparecen manchas oscuras: durante el planchado quedan marcas sobre la ropa que antes no se producían.

El vapor sale de manera irregular: los conductos pueden presentar acumulaciones que afectan la expulsión.

Caen gotas de agua sucia: el electrodoméstico libera pequeñas gotas oscuras o partículas durante su funcionamiento.

La superficie presenta zonas opacas: algunas partes de la base muestran restos adheridos que no desaparecen con una limpieza superficial.

Si aparece alguno de estos inconvenientes, conviene consultar primero el manual del fabricante para determinar cuál es el método de mantenimiento recomendado.

También es importante recordar que el bicarbonato no debe aplicarse automáticamente sobre cualquier tipo de suela. Si el fabricante desaconseja su utilización, lo correcto es elegir el procedimiento específico indicado para ese modelo.

Los cuidados que ayudan a mantener limpia la plancha por más tiempo

Además de realizar una limpieza cuando aparecen residuos, existen algunos hábitos que permiten reducir la acumulación de suciedad y conservar el electrodoméstico en mejores condiciones.

No se trata de realizar un mantenimiento complicado, sino de incorporar pequeñas precauciones después de cada jornada de planchado.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Respetar las temperaturas indicadas para cada tejido: utilizar un nivel de calor inadecuado puede favorecer que ciertos materiales se adhieran a la base.

Evitar pasar la plancha sobre estampados o aplicaciones que puedan derretirse.

No utilizar productos para planchar que no sean compatibles con el electrodoméstico.

Vaciar y mantener el depósito de agua de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Revisar periódicamente los orificios de salida de vapor.

Guardar la plancha cuando esté completamente fría y en un lugar limpio y seco.

Estas medidas ayudan a evitar que los residuos se acumulen y permiten detectar a tiempo cualquier inconveniente.

En definitiva, la mezcla de bicarbonato de sodio y agua destilada puede convertirse en una alternativa sencilla para limpiar la base de la plancha, siempre que los materiales del electrodoméstico sean compatibles con este método. Con dos cucharadas de bicarbonato, una de agua y algunos elementos que suelen encontrarse en casa, es posible retirar parte de la suciedad que afecta el deslizamiento y puede terminar manchando la ropa.