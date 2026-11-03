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Final trágico

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en el pecho del arquero

El delantero tenía 30 años y murió en el hospital, tras sufrir una abrupta colisión con el arquero del equipo contrario durante un partido por la Segunda División de España.

Quién era Jesús de Miguel

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en el pecho

La carrera de Jesús de Miguel había encontrado en el CD Tenerife una nueva oportunidad para seguir creciendo en el fútbol español, pero un accidente durante un partido terminó de manera trágica. El delantero de 30 años murió este martes en el hospital, donde permanecía internado en terapia intensiva después de recibir un fuerte golpe en el pecho en el encuentro frente al FC Andorra.

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Dolor en la Selección Colombia en pleno Mundial 2026. (Foto: Reuters)

El futbolista, nacido en Madrid, había llegado al equipo de las Islas Canarias en julio de 2025, luego de recorrer distintas categorías del ascenso de España y conseguir uno de los hitos más importantes de su trayectoria con el Castellón: el ascenso a la Primera División RFEF.

La noticia fue confirmada por el propio Tenerife a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas (07.00 GMT), de Jesús de Miguel Alameda”, informó la institución.

El recorrido de Jesús de Miguel por el fútbol español

De Miguel comenzó su formación en las divisiones inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada. En la temporada 2015-2016 se incorporó al Leganés, donde dio sus primeros pasos en la tercera categoría del fútbol español.

Dos temporadas después pasó al Club de Fútbol Internacional de Madrid. Allí convirtió nueve goles en más de 30 partidos y, de acuerdo con medios españoles, tuvo un papel importante en la campaña que terminó con el ascenso del equipo a la Segunda División B.

Su siguiente destino fue el CF Fuenlabrada, aunque su paso por el club fue breve: después de disputar una ronda, fue cedido a Unión Adarve. Más adelante también defendió las camisetas del CDA Navalcarnero y de Unionistas CF.

En 2023 llegó al Castellón, equipo con el que consiguió el ascenso y realizó su debut como profesional. Permaneció allí durante tres temporadas, entre 2023 y 2025, y acumuló 88 partidos.

Tras confirmarse su muerte, el club le dedicó un mensaje de despedida en el que destacó su compromiso y su vínculo con la institución. “Su compromiso y su manera de entender el fútbol dejaron huella en el vestuario y en la afición, que siempre lo recordará como uno de los suyos”, expresaron.

En julio de 2025 se incorporó al Tenerife, donde continuaba su carrera durante la actual temporada. Su llegada representaba un nuevo desafío deportivo en un equipo que buscaba avanzar hacia la máxima categoría del fútbol español.

Cómo fue el golpe que sufrió durante el partido entre Tenerife y Andorra

El episodio ocurrió el lunes, durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, la Segunda División española. El partido se disputaba en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife.

En el tramo final del encuentro, De Miguel fue a disputar una pelota dividida y chocó de manera fortuita con el arquero visitante, Jesús Owono. El impacto en el pecho encendió las alarmas y obligó a interrumpir el partido.

Los médicos ingresaron al campo para asistir al delantero, que luego fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital. La gravedad de su estado llevó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, para permitir el trabajo de los servicios sanitarios.

Pese a la atención médica y a su posterior internación en cuidados intensivos, el futbolista murió durante la mañana de este martes.

El dolor del Tenerife tras la muerte de su delantero

La institución expresó su conmoción por el fallecimiento y acompañó a los familiares y allegados del jugador en el comunicado con el que confirmó la noticia.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, señaló el club.

Además, agradeció las muestras de apoyo recibidas tras conocerse el accidente y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos durante este momento. “Solicitamos máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos”, concluyó.

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