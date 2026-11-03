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Elecciones en Estados Unidos 2026: a qué hora se conocen los resultados y cuáles son los estados clave

Donald Trump pone en juego su hegemonía en el Poder Legislativo. Tiene mayoría en ambas cámaras, pero puede llegar a perder ambas, lo que limitaría severamente el poder para los útlimos dos años de mandato.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Trump se juega el final de su gobierno. Es clave cómo quedará conformado el Congreso en los últimos dos años de su mandato. (Foto: a24.com) 

Trump se juega el final de su gobierno. Es clave cómo quedará conformado el Congreso en los últimos dos años de su mandato. (Foto: a24.com) 

Llegó el día. Son unos 250 millones de habitantes habilitados para votar en estas elecciones. Con el sistema tradicional de registrarse previamente para estar en condiciones de emitir su voto. Donald Trump se juega su futuro y hay un dato que entusiasma a los demócratas. Los registros electorales dan un aumento generalizado de la cantidad de ciudadanos que se anotaron para sufragar. Y las encuestas dicen que en comparación de las elecciones de 2024, los demócratas subieron 13 puntos porcentuales.

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Lula da Silva no quiere un conflicto con Donald Trump por el apoyo dado a la huida de Flávio Bolsonaro. (Foto: A24.com/archivo)

El presidente Trump, a los 80 años, realizó un raid por una gran cantidad de estados del centro del país, allí está el núcleo duro de los votantes republicanos. Y en esos distritos se juega la lucha por el control del Congreso.

La Cámara baja se renueva por completo, lo que es un enorme riesgo para el poder de Trump. Hasta hoy, sólo 3 representantes republicanos le dan la exigua mayoría para controlar ese cuerpo. Como se conforme una nueva composición, por una "oleada" de rechazo a Trump por sus fracasos internos en política económica, podría quitarle la exigua ventaja de solo tres bancas.

Trump se juega bastiones impensables como Texas, Ohio, Iowa, Nebraska y Mississipi, entre otros. Pero también, las últimas encuestas han sembrado la duda sobre el gran eje del poder republicano, el sureste con Georgia y, sobre todo, Florida.

Del otro lado, Minnesota, el estado de las efervescencias raciales, Maine y New Hampshire ya no tienen el triunfo seguro para los demócratas.

El Senado, más calmo para Trump

De los 100 integrantes, el partido Republicano del gobierno tiene 53 senadores. Como solo la tercera parte se renueva, un cambio en esa cámara puede darse, pero es más complejo que la modificación en el senado. Donald Trump se juega su futuro y cómo será el cierre de su mandato.

El mundo sigue esta elección como siempre, pero con intereses especiales: China, por la guerra comercial; Rusia, por la guerra en Ucrania; Europa (por la guerra y los reclamos en la OTAN) y en Medio Oriente, Israel e Irán. Pero también en la región: México, Brasil y la Argentina seguirán hasta entrada la madrugada las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Una noche larga para saber todos los resultados

El diario The Washington Post identificó una serie de estados y distritos que pueden funcionar como termómetros de la jornada. La atención estará puesta tanto en las contiendas por bancas legislativas como en las elecciones estatales, donde los demócratas buscan capitalizar el desgaste del oficialismo.

Kentucky, Florida y Virginia: las primeras señales

Kentucky será uno de los primeros indicadores. En el sexto distrito, alrededor de Lexington, el republicano Ralph Alvarado enfrenta al demócrata Zach Dembo en una competencia más ajustada de lo esperado. Una victoria demócrata, o incluso una diferencia de un solo dígito, sería una señal de alarma para el Partido Republicano.

Florida también ofrecerá indicios tempranos. Allí, los republicanos esperaban que la redistribución de los distritos electorales les permitiera proteger sus bancas, pero el deterioro del clima político nacional volvió competitivas algunas contiendas.

En Virginia, las disputas permitirán medir hasta dónde llega el avance opositor. Si los demócratas consiguen derrotar a candidatos republicanos en distritos donde Trump tuvo buenos resultados en 2024, la hipótesis de una ola azul ganará fuerza.

Trump, se juega el gobierno en sus dos últimos años. Todo en la elección de mañana. (Foto: Archivo)

Trump, se juega el gobierno en sus dos últimos años. Todo en la elección de mañana. (Foto: Archivo)

Carolina del Norte y Ohio: la batalla por el Senado

Carolina del Norte será uno de los escenarios decisivos para el Senado. El demócrata Roy Cooper busca imponerse al republicano Michael Whatley, cuya campaña perdió impulso en el tramo final. Una victoria de Cooper podría representar uno de los primeros avances importantes de la oposición en la Cámara alta.

Ohio también concentra dos disputas centrales: la gobernación, entre la demócrata Amy Acton y el republicano Vivek Ramaswamy, y el Senado, tradicionalmente favorable a los republicanos, reforzaría las expectativas de un cambio de mayoría.

Texas, Maine e Iowa: hasta dónde llega el desgaste republicano

Texas representa una de las pruebas más exigentes para los demócratas. La disputa por el Senado entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico se volvió competitiva, mientras que la gobernación enfrenta al republicano Greg Abbott con la demócrata Gina Hinojosa. Una victoria opositora en cualquiera de esas contiendas sería un resultado de enorme impacto político. Texas es un bastión de los republicanos.

Iowa completa el mapa de estados a seguir. El impacto de los aranceles y del aumento de los precios de los combustibles sobre la economía agrícola debilitó las perspectivas republicanas. Las elecciones para gobernador, Senado y Cámara de Representantes podrían revelar si ese malestar alcanza a un estado que respaldó ampliamente a Trump en 2024.

Una noche que puede definir el futuro político de Trump

Los resultados de Pensilvania, Michigan y otros estados competitivos terminarán de dibujar el panorama. La estrecha diferencia de bancas en la Cámara baja convierte a varios distritos en potenciales definidores del control legislativo.

La clave será determinar si los demócratas logran transformar el descontento con la gestión presidencial en una mayoría parlamentaria. Una derrota republicana limitaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su mandato y aumentaría el poder de supervisión de la oposición.

Hay dos horas de diferencia entre Buenos Aires y la costa este de Estados Unidos. Y dentro del país, 4. Por lo tanto, habrá que esperar hasta las 3 de la mañana del jueves para tener una idea clara de lo que sucederá con los últimos dos años de Trump en la Casa Blanca. Una noche tan larga como trascendental para el mundo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Elecciones clave: Donald Trump enfrenta riesgo de perder mayoría en ambas cámaras del Congreso, limitando su poder.
  • Desafío Republicano: Se renueva la Cámara Baja, con estados como Texas y Florida en disputa, lo que podría erosionar la ventaja de Trump.
  • Senado y Voto Global: El Senado se renueva parcialmente, con implicaciones para el cierre del mandato de Trump y el interés de potencias mundiales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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