Las hipótesis detrás del trágico accidente en el que murió un turista argentino en Río de Janeiro.

Las hipótesis que investigan por el accidente de ala delta en Río de Janeiro

La Policía Civil brasileña trabaja para reconstruir los últimos segundos del vuelo y establecer qué provocó que el aparato terminara chocando contra una estructura de cemento en lugar de aterrizar sobre la playa. Por el momento, los investigadores analizan distintas hipótesis que podrían explicar la tragedia.

Adrian Guillermo Arismendi realizaba su primer vuelo en ala delta junto al instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. (Foto: gentileza Sputnik Brasil).

1. Un posible error del instructor durante una maniobra a baja altura

Esta es una de las principales líneas de investigación. El vicepresidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado, Bruno Menescal, declaró ante las autoridades que el ala delta realizó una curva cerrada cuando ya se encontraba muy cerca del suelo.

Según su reconstrucción, el instructor podría haber intentado realizar un giro demasiado brusco durante la aproximación final, lo que habría impedido recuperar la trayectoria necesaria para aterrizar.

Menescal señaló que el aparato se desplazaba a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora cuando impactó contra el muro. También sostuvo que las condiciones meteorológicas eran favorables, por lo que consideró posible que hubiera existido una equivocación en la maniobra.

2. Una maniobra para evitar chocar contra otra ala delta

Otra posibilidad que comenzó a circular entre los instructores del club está relacionada con un supuesto incidente ocurrido poco después del despegue. De acuerdo con versiones recogidas entre compañeros del piloto, el instructor podría haber realizado una maniobra cerrada para evitar una colisión con otra ala delta.

Esta situación habría alterado la trayectoria prevista del vuelo y podría haber influido en las decisiones posteriores del piloto.

No obstante, hasta el momento no se confirmó que efectivamente hubiera existido otro aparato involucrado en una situación de riesgo.

3. Una posible descompensación del piloto durante el vuelo

Una tercera hipótesis contempla la posibilidad de que el instructor haya sufrido un problema de salud repentino mientras controlaba el ala delta. El propio vicepresidente del club reconoció que no podía descartarse una indisposición inesperada del piloto que hubiera afectado su capacidad de maniobra.

Esta posibilidad cobra relevancia porque el accidente ocurrió durante la etapa final del recorrido, cuando el instructor debía controlar con precisión la altura, la velocidad y la dirección del aparato.

4. Un desperfecto técnico o una condición meteorológica imprevista

Los investigadores también deberán establecer si el equipo presentó alguna falla estructural o de funcionamiento. El ala delta será sometida a un examen técnico para determinar si sus componentes se encontraban en condiciones adecuadas.

Aunque desde el club aseguraron que el clima era favorable, también se analizará si alguna variación del viento pudo influir en la aproximación a la playa.

Las dos cámaras que podrían revelar qué pasó antes del impacto

Uno de los elementos más importantes de la investigación es la recuperación de dos cámaras que podrían haber registrado los últimos momentos del vuelo. Los dispositivos fueron recuperados por el Club de Vuelo Libre de São Conrado y podrían aportar imágenes fundamentales para reconstruir la secuencia del accidente.

Los investigadores buscarán establecer si el instructor realizó una maniobra fuera de lo habitual, si existió algún obstáculo durante el recorrido o si se produjo una pérdida repentina de control.

Qué dijeron los testigos que vieron caer el ala delta

Varias personas que se encontraban en São Conrado observaron que el aparato descendía a una altura inferior a la habitual. Una de las testigos, identificada como Ana Clara Goulart, relató que el ala delta volaba demasiado cerca de los bañistas y que comenzó a realizar movimientos que llamaron su atención.

Según su testimonio, el aparato empezó a girar cuando ya se encontraba a escasa distancia del suelo, lo que hizo evidente que algo no estaba funcionando correctamente.

Otros testigos coincidieron en que el ala delta no siguió la trayectoria habitual de aterrizaje y terminó impactando contra el paredón que separa la playa del paseo costero. El golpe fue especialmente violento porque el muro se encuentra junto a un desnivel de aproximadamente dos metros y medio.

Quién era el argentino que murió durante sus vacaciones en Brasil

Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años y era oriundo de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Había llegado a Río de Janeiro el domingo junto a un grupo de amigos para pasar unos días de vacaciones.

El lunes decidió realizar una de las actividades turísticas más conocidas de la ciudad: un vuelo en ala delta desde Pedra Bonita hasta la playa de São Conrado. Era su primera experiencia en este tipo de vuelo, una actividad que permite sobrevolar parte del paisaje montañoso y costero de Río de Janeiro.

Para realizarla, estaba acompañado por Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un piloto brasileño que contaba con aproximadamente diez años de experiencia en vuelo libre. El instructor había obtenido su habilitación específica para realizar vuelos de instrucción alrededor de un año antes del accidente.

Cómo fue el operativo de rescate y qué pasó con las víctimas

Tras el choque, los servicios de emergencia de Río de Janeiro desplegaron un operativo para asistir a los dos ocupantes del ala delta. Los bomberos acudieron a la playa de São Conrado con personal de rescate terrestre, marítimo y aéreo.

Tanto Arismendi como Rodrigues dos Santos presentaban lesiones gravísimas y fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, ubicado en el barrio de Gávea.

Uno de los heridos fue evacuado con apoyo de un helicóptero, mientras que el otro fue trasladado por tierra. Pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, ambos fallecieron poco después.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 15 de la Policía Civil de Río de Janeiro, que deberá establecer las causas del siniestro.

Los antecedentes de accidentes de ala delta en Río de Janeiro

La tragedia también volvió a poner bajo análisis las condiciones de seguridad de los vuelos recreativos en la ciudad brasileña. Según datos del Cuerpo de Bomberos, entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de 2026 se registraron 16 intervenciones por accidentes relacionados con actividades de vuelo libre en Río de Janeiro.

Entre los antecedentes más graves figura un episodio ocurrido en febrero, cuando una turista estadounidense de 36 años y su instructor murieron después de que un ala delta cayera al mar cerca de São Conrado.

En agosto también falleció un coronel del Ejército brasileño durante un accidente de parapente.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil establece que los vuelos de instrucción en tándem deben realizarse bajo determinadas condiciones de seguridad y visibilidad.

Además, la normativa brasileña prohíbe la comercialización de vuelos panorámicos en ala delta, aunque permite los vuelos de instrucción acompañados por instructores habilitados.

Tras el accidente del argentino, las operaciones de vuelo en la zona fueron suspendidas durante el resto de la jornada.