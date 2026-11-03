El truco de un ingeniero químico para blanquear el colchón y dejarlo como nuevo

Blanquea las manchas amarillas que aparecen con el uso.

Desinfecta la superficie del colchón.

Neutraliza y elimina los malos olores.

Qué precauciones hay que tener al aplicar agua oxigenada

El especialista, en su canal de YouTube "Renovando con Ideas", advierte que no se debe empapar demasiado el colchón durante la pulverización.

En la misma línea, también indica que es importante esperar a que la superficie se seque por completo antes de volver a colocar las sábanas limpias.