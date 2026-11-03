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El truco de un ingeniero químico para blanquear el colchón y dejarlo como nuevo

El ingeniero químico Diego Fernández compartió un método sencillo que aplica en su casa para conservar el colchón en buen estado y evitar que pierda su blancura con el paso del tiempo.

El colchón puede perder su blancura con el paso del tiempo y presentar manchas amarillentas y olores desagradables.

El colchón puede perder su blancura con el paso del tiempo y presentar manchas amarillentas y olores desagradables.

Con el paso del tiempo, el colchón de la cama puede acumular manchas amarillentas, perder su blancura y hasta adquirir olores desagradables.

Leé también Cómo lavar la ROPA BLANCA a para que quede como nueva: el TRUCO para eliminar las manchas más difíciles
Con algunos cuidados antes y durante el lavado, se puede recuperar el blanco de las prendas y eliminar las manchas más difíciles. 

Para conservarlo limpio y en buenas condiciones, el ingeniero químico Diego Fernández compartió un método sencillo que recomienda realizar una vez por semana.

Cómo limpiar el colchón correctamente

El procedimiento consiste en rociar la superficie del colchón con agua oxigenada una vez a la semana, preferentemente cuando se realiza el cambio de sábanas.

Según explica Diego Fernández, este producto cumple tres funciones principales sobre el tejido:

  • Blanquea las manchas amarillas que aparecen con el uso.

  • Desinfecta la superficie del colchón.

  • Neutraliza y elimina los malos olores.

Qué precauciones hay que tener al aplicar agua oxigenada

El especialista, en su canal de YouTube "Renovando con Ideas", advierte que no se debe empapar demasiado el colchón durante la pulverización.

En la misma línea, también indica que es importante esperar a que la superficie se seque por completo antes de volver a colocar las sábanas limpias.

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