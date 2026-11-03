Lali Espósito le envió un sentido mensaje a Moria Casán el día de su casamiento: “Era abrumador”

Ahí Nazarena Di Serio observó: “La verdad que está buenísimo que salga esto después de toda la polémica que se armó con si te había invitado o no a la boda”.

Tras ser autorizada, la panelista leyó el mensaje que le había enviado la cantante a Moria Casán el día de su casamiento: “Dice: Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos re contentos”.

Y continuó con la lectura: “Nos caga... de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando”. Di Serio indicó además que la respuesta de la diva fue a través de una serie de stickers.

Moria Casán aclaró cuál es el vínculo que tiene con Lali Espósito

Tras la lectura del mensaje al aire, Moria Casán reveló que con Lali Espósito no son amigas y se mostró sorprendida por la velocidad en que le respondió el mensaje.

"Yo realmente no me imaginé que me iba a hacer una devolución, que yo tengo mensajes de agosto todavía sin responder, así que divina", destacó.

Y dejó en claro sobre su relación con la artista: “La gente me pregunta y yo no soy la madrina de Lali ni tengo una amistad. Yo no la conocía, vino a mi casa a proponerme y de ahí salió que hicimos dos Vélez con ella".

"No tenemos reciprcidad de amistad de llamarnos y preguntar cómo estás, entonces no estaba obligada a invitarme a mí", concluyó Moria Casán sobre su ausencia al casamiento de la artista.