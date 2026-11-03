Lali Espósito le envió un sentido mensaje a Moria Casán el día de su casamiento: “Era abrumador”

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en un evento que tuvo lugar en una casona antigua de San Telmo donde asistieron familiares y amigos más cercanos de la pareja.
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La conductora Moria Casán contó cómo fue la conversación que mantuvo con Lali Espósito el día que se casó con Pedro Rosemblat.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en un evento que tuvo lugar en una casona antigua de San Telmo donde asistieron familiares y amigos más cercanos de la pareja.
Moria Casán habló desde su programa sobre por qué no estuvo invitada a la boda de la cantante y despejó dudas sobre algún cortocircuito entre ambas.
La One aclaró que no son amigas y que la cantante le respondió de manera afectuosa al mensaje que le envió felicitándole por el casamiento.
“Supimos del casamiento muy especial de Lali y muy íntimo. Le mandé un texto para felicitarla y me contestó que estaba feliz, lo tengo acá en el teléfono”, anticipó la conductora desde La mañana con Moria (El Trece).
Ahí Nazarena Di Serio observó: “La verdad que está buenísimo que salga esto después de toda la polémica que se armó con si te había invitado o no a la boda”.
Tras ser autorizada, la panelista leyó el mensaje que le había enviado la cantante a Moria Casán el día de su casamiento: “Dice: Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos re contentos”.
Y continuó con la lectura: “Nos caga... de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando”. Di Serio indicó además que la respuesta de la diva fue a través de una serie de stickers.
Tras la lectura del mensaje al aire, Moria Casán reveló que con Lali Espósito no son amigas y se mostró sorprendida por la velocidad en que le respondió el mensaje.
"Yo realmente no me imaginé que me iba a hacer una devolución, que yo tengo mensajes de agosto todavía sin responder, así que divina", destacó.
Y dejó en claro sobre su relación con la artista: “La gente me pregunta y yo no soy la madrina de Lali ni tengo una amistad. Yo no la conocía, vino a mi casa a proponerme y de ahí salió que hicimos dos Vélez con ella".
"No tenemos reciprcidad de amistad de llamarnos y preguntar cómo estás, entonces no estaba obligada a invitarme a mí", concluyó Moria Casán sobre su ausencia al casamiento de la artista.