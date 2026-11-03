Solo una posibilidad: cuál es la única vía que le queda a River para jugar la próxima Copa Libertadores

El panorama ya se avizoraba oscuro tras la caída en el Superclásico en La Bombonera, pero el cierre de la 15° fecha del Torneo Clausura terminó de ratificar un duro cimbronazo deportivo. River Plate se quedó oficialmente sin posibilidades matemáticas de clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual, sellando una campaña sumamente irregular en el plano doméstico. La victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Banfield dejó al equipo conducido por Leonardo Ponzio en la octava colocación de la tabla acumulada con 52 unidades, en zona de Copa Sudamericana.