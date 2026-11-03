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Solo una posibilidad: cuál es la única vía que le queda a River para jugar la próxima Copa Libertadores

River se quedó sin chances en la tabla anual y solo tiene una posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Los detalles.

River se quedó sin chances en la tabla anual y solo tiene una posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

River se quedó sin chances en la tabla anual y solo tiene una posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El panorama ya se avizoraba oscuro tras la caída en el Superclásico en La Bombonera, pero el cierre de la 15° fecha del Torneo Clausura terminó de ratificar un duro cimbronazo deportivo. River Plate se quedó oficialmente sin posibilidades matemáticas de clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual, sellando una campaña sumamente irregular en el plano doméstico. La victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Banfield dejó al equipo conducido por Leonardo Ponzio en la octava colocación de la tabla acumulada con 52 unidades, en zona de Copa Sudamericana.

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Como el reglamento establece que los tres primeros clasificados pueden liberar un máximo de dos cupos y la escuadra mendocina ya alcanzó la línea inalcanzable de los 56 puntos, lo máximo a lo que podrá aspirar el Millonario en la última jornada ante Aldosivi es el sexto lugar. Con este escenario confirmado, a la institución de Núñez le queda una sola rendija para acceder al torneo más prestigioso del continente: coronarse campeón del Torneo Clausura, certamen donde ya tiene asegurada su participación dentro de los playoffs. De no dar la vuelta olímpica, deberá conformarse por segundo año consecutivo con disputar la Copa Sudamericana, una situación que impactaría de lleno en la economía de la entidad que más invirtió en refuerzos en el último lustro y complicaría además su clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Por qué River quedó afuera de la pelea por la tabla anual y qué pasó en el Monumental

El factor determinante que explica el fracaso en la tabla acumulada radica en la alarmante fragilidad mostrada en condición de local. Con seis derrotas en el Estadio Monumental, River se ubicó entre los ocho equipos que más cayeron ante su público. Pese a haber iniciado la temporada con un triunfo sobre Gimnasia de La Plata, rápidamente sufrió una durísima caída por 4-1 ante Tigre. Durante el tramo final del Torneo Apertura encajó dos traspiés consecutivos por 1-0: el primero frente a Boca y el segundo ante un Atlético Tucumán que arrastraba más de un año sin festejar fuera de casa.

La tendencia negativa se profundizó durante el arranque del Clausura. En medio del peor inicio de campeonato en la historia del club —registrando cuatro caídas al hilo bajo la conducción de Eduardo Coudet—, Barracas Central y Rosario Central se llevaron los tres puntos de Núñez. Ya en el ciclo interino de Ponzio, y tras hilvanar tres victorias consecutivas, llegó la sexta derrota como local al caer 2-1 frente a Huracán. Un empate ante Vélez y nueve triunfos completan un registro dispar en casa, marcado curiosamente por haber perdido menos encuentros como visitante (cinco) que en su propio feudo, donde además padeció la dolorosa eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe.

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