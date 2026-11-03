Solo una posibilidad: cuál es la única vía que le queda a River para jugar la próxima Copa Libertadores

Como el reglamento establece que los tres primeros clasificados pueden liberar un máximo de dos cupos y la escuadra mendocina ya alcanzó la línea inalcanzable de los 56 puntos, lo máximo a lo que podrá aspirar el Millonario en la última jornada ante Aldosivi es el sexto lugar. Con este escenario confirmado, a la institución de Núñez le queda una sola rendija para acceder al torneo más prestigioso del continente: coronarse campeón del Torneo Clausura, certamen donde ya tiene asegurada su participación dentro de los playoffs. De no dar la vuelta olímpica, deberá conformarse por segundo año consecutivo con disputar la Copa Sudamericana, una situación que impactaría de lleno en la economía de la entidad que más invirtió en refuerzos en el último lustro y complicaría además su clasificación al Mundial de Clubes 2029.