Arrasa en Netflix: Ricardo Darín se luce con la película del momento y apenas dura 98 minutos

En ese contexto, Lo dejamos acá consiguió convertirse en uno de los títulos destacados del catálogo internacional.

La película registró 6,1 millones de visualizaciones durante sus primeras dos semanas disponibles en la plataforma. El resultado le permitió posicionarse entre las producciones de habla no inglesa más vistas a nivel mundial y alcanzar el top 10 en 13 países.

Uno de los principales atractivos está en su elenco. La presencia de Ricardo Darín representa un importante reclamo para el público, especialmente por la trayectoria que el actor construyó durante décadas en el cine argentino e internacional.

A esto se suma el regreso de Diego Peretti a una producción junto al protagonista de El secreto de sus ojos, una combinación que vuelve a reunir a dos intérpretes reconocidos por su capacidad para desarrollar personajes complejos y situaciones cargadas de ironía.

La película llegó a Netflix el 16 de octubre de 2026, después de su presentación mundial en el Festival de San Sebastián. Desde entonces, comenzó a sumar reproducciones y consiguió ampliar su alcance más allá del público argentino.

De qué trata Lo dejamos acá: la historia del psicoanalista que empieza a cruzar límites

La trama presenta a un psicoanalista interpretado por Ricardo Darín que tiene una manera particular de entender su profesión. Es pragmático, conoce los mecanismos de su trabajo y parece tener bajo control la relación que mantiene con sus pacientes.

Sin embargo, esa aparente estabilidad comienza a modificarse cuando decide cuestionar sus propios métodos. El personaje empieza a involucrarse de una manera poco convencional en la vida de las personas que acuden a su consultorio.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un psicólogo que ha perdido la fe en la terapia tradicional cruza todos los límites éticos para ayudar a un escritor bloqueado en esta novedosa comedia negra argentina".

El relato no se limita a mostrar sesiones de terapia. También explora cómo las decisiones de una persona pueden alterar la vida de quienes la rodean y generar consecuencias que no siempre resultan previsibles.

El reencuentro de Ricardo Darín y Diego Peretti, uno de los grandes atractivos

Uno de los elementos que más llaman la atención de Lo dejamos acá es el encuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti.

Los dos actores vuelven a compartir pantalla en una producción que apuesta por el intercambio entre sus personajes y por una historia en la que la inteligencia, las contradicciones y los vínculos personales tienen un papel central.

Darín interpreta al psicoanalista, mientras que Peretti se pone en la piel de un escritor que atraviesa un momento complicado de su carrera.

La relación entre ambos se convierte en uno de los ejes narrativos de la película. El escritor no llega solamente en busca de respuestas. Su presencia también genera una conexión particular con el psicoanalista.

El elenco principal de Lo dejamos acá con Ricardo Darín y Diego Peretti

Ricardo Darín

Diego Peretti

Antonia Bengoechea

Inés Efron

Andrea Politti

Patricia Echegoyen

Carlos Santamaria

Miriam Odorico

Gonzalo Urtizberéa

Cuánto dura Lo dejamos acá y por qué es una buena opción para ver en una tarde

Uno de los aspectos que puede favorecer el interés de los suscriptores es su duración. Lo dejamos acá tiene aproximadamente una hora y 38 minutos, un tiempo que permite disfrutar de una película completa sin tener que reservar varias horas de la jornada.

La extensión también la convierte en una alternativa para quienes buscan una producción que pueda verse durante una tarde o una noche sin comprometer demasiado tiempo.

Su combinación de comedia negra, conflictos personales y actuaciones reconocidas ofrece una alternativa para quienes prefieren las historias que se apoyan en los diálogos y en las particularidades de sus protagonistas.

Además, el reencuentro de Darín y Peretti suma un atractivo adicional para los espectadores que conocen sus anteriores trabajos.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix