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Desafío matemático:una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 8 × 5 + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 8 × 5 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 8 × 5 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 121 - 40 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 40 = 81 |

81 + 36 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: elegir el primer paso sin caer en el error común

Resultado final: 117

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todo se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve pero desafiante.

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