Desafío matemático:una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 8 × 5 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 8 × 5 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 11² - 8 × 5 + 36
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 8 × 5 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 5 = 40
La expresión queda así: 121 - 40 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 40 = 81 |
81 + 36 = ?
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todo se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve pero desafiante.