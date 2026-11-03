Desafío matemático:una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 8 × 5 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 8 × 5 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 121 - 40 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 40 = 81 |

81 + 36 = ?

Resultado final: 117

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todo se resolviera simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve pero desafiante.