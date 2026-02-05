En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
¡CUIDADO!

El truco de WhatsApp que te avisa si alguien está espiando tu cuenta

Conocé cómo chequear en tu teléfono si están espiando tus conversaciones de WhatsAppa con un truco muy fácil.

El truco de WhatsApp que te avisa si alguien está espiando tu cuenta

El truco de WhatsApp que te avisa si alguien está espiando tu cuenta

En un contexto donde las estafas digitales crecen cada día, WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones más vulnerables. Con solo un descuido, una persona puede acceder a tu cuenta desde una computadora y leer conversaciones, ver fotos o incluso hacerse pasar por vos para contactar a tus amigos y familiares.

Leé también Descubren un exoplaneta cas idéntico a la Tierra: a qué distancia está y cuál fue el dato que sorprendió a los científicos
Investigadores lograron descubrir mediante el telescopio Kepler un exoplaneta con características similares a las de la Tierra.

Sin embargo, existe una función dentro de la aplicación que muy pocos revisan y que puede revelar si alguien está entrando a tu WhatsApp sin permiso. Se trata del apartado “Dispositivos vinculados”, donde queda registrada toda computadora, tablet o navegador que haya iniciado sesión en tu cuenta mediante WhatsApp Web o la versión de escritorio.

El punto clave es que muchas personas se conectan una vez y se olvidan de cerrar sesión, o directamente nunca controlan si hay equipos desconocidos conectados. Para revisar esto, solo hay que entrar a WhatsApp, ir a Configuración y luego tocar en Dispositivos vinculados. Allí aparece un listado con todos los dispositivos activos y el dato más importante: si alguno no lo reconocés, puede ser una señal de alerta.

Si encontrás una computadora o una sesión abierta que no es tuya, WhatsApp permite cerrarla al instante con un solo toque, lo que corta el acceso de inmediato. De hecho, especialistas recomiendan cerrar todas las sesiones si existe alguna sospecha y volver a vincular únicamente los dispositivos propios.

Además, hay una medida extra que puede marcar la diferencia y evitar un problema serio: activar la verificación en dos pasos. Esta función agrega un PIN de seguridad que se solicita cuando alguien intenta registrar tu número en otro celular. Sin ese código, es mucho más difícil que puedan robarte la cuenta.

Este control es fundamental porque muchas estafas empiezan cuando un delincuente logra entrar al WhatsApp de una persona y se hace pasar por ella para pedir dinero, solicitar transferencias o engañar a contactos con excusas urgentes. Por eso, revisar los dispositivos vinculados con frecuencia se convirtió en uno de los trucos más simples y efectivos para detectar a tiempo si alguien está espiando tu cuenta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp
Notas relacionadas
La película con José Coronado que arrasa en Netflix y deja una pregunta incómoda sobre la venganza
Darín arrasa en Netflix con esta comedia romántica de 136 minutos
Son hermanos, se enamoraron y hace 8 años que están en pareja: "Tenemos una relación abierta"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar