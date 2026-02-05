El truco de WhatsApp que te avisa si alguien está espiando tu cuenta

Además, hay una medida extra que puede marcar la diferencia y evitar un problema serio: activar la verificación en dos pasos. Esta función agrega un PIN de seguridad que se solicita cuando alguien intenta registrar tu número en otro celular. Sin ese código, es mucho más difícil que puedan robarte la cuenta.

Este control es fundamental porque muchas estafas empiezan cuando un delincuente logra entrar al WhatsApp de una persona y se hace pasar por ella para pedir dinero, solicitar transferencias o engañar a contactos con excusas urgentes. Por eso, revisar los dispositivos vinculados con frecuencia se convirtió en uno de los trucos más simples y efectivos para detectar a tiempo si alguien está espiando tu cuenta.