En su posteo el joven vaticinó el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 dado que, según indicó, en la Navidad de 1985 llovió y un año después la Selección levantó la copa en el Mundial México 86.

“Este dato me alegró la mañana. No me importa si es cierto; YO ELIJO CREER”, “Inchequeble pero esperanzador”, “El argentino con menos fe en la Scaloneta”, “Jajaja es posta que el fútbol es la astrología de los varones”, fueron algunos de los mensajes que citaron el tuit original que vaticinó el triunfo de la Argentina en el Mundial 2022.