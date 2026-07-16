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El video de Antonela Roccuzzo que desató una ola de ilusión antes de la final del Mundial

Antonela Roccuzzo rompió el perfil bajo y su video hizo estallar las redes antes de la final. Mirala.

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El video de Antonela Roccuzzo que desató una ola de ilusión antes de la final del Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables dentro de la cancha, pero también regaló un momento que rápidamente conquistó las redes sociales. La protagonista fue Antonela Roccuzzo, quien compartió un video que desató una enorme ilusión entre los fanáticos.

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Luego de la victoria frente a Inglaterra, la esposa de Lionel Messi se grabó cantando "La cumbia de los trapos", uno de los himnos más populares de las tribunas argentinas. Mientras sonaba el clásico de Yerba Brava, Antonela acompañó la canción con un gesto que no pasó inadvertido: se tomó del pecho la camiseta de la Selección, justo donde luce el Sol de Mayo y el escudo argentino.

El video recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y fue interpretado por muchos como una nueva muestra del fuerte apoyo que le brinda a Messi en la recta final del torneo. Lejos de los flashes, Antonela volvió a mostrarse como uno de los grandes sostenes emocionales del capitán argentino.

Pero detrás de esa imagen hay otro detalle que desde hace tiempo despierta curiosidad entre sus seguidores.

Según trascendió, Antonela es muy creyente de las cábalas y nunca deja de llevar consigo un pequeño amuleto que considera fundamental para protegerse de las malas energías.

Hace algunas semanas, una publicación en Instagram dejó ver que de su teléfono celular cuelga un ojo turco o nazar, uno de los símbolos de protección más famosos del mundo.

El amuleto, muy popular en Turquía y Grecia, tiene forma de ojo y, según una antigua tradición que se remonta al Antiguo Egipto y Babilonia, sirve para proteger a quien lo lleva del mal de ojo, la envidia y las energías negativas. Por ese motivo suele verse en pulseras, collares, llaveros, puertas de casas y, como en el caso de Antonela, colgado del celular.

La rosarina nunca habló públicamente sobre esa costumbre, aunque el detalle fue descubierto por sus propios seguidores y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos de la Selección.

Las cábalas parecen ser una constante en el entorno argentino. Hace apenas unos días, Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister, también reveló cuál es su ritual para cada partido: utiliza exactamente el mismo traje blanco, la misma musculosa y las mismas zapatillas desde el Mundial de Qatar y la Copa América, convencida de que no hay que cambiar aquello que trae buenos resultados.

Mientras la ilusión crece a horas de la gran final, los hinchas ya se aferran a cualquier señal que pueda alimentar el sueño de una nueva estrella. Y el video de Antonela, cantando como una fanática más y abrazando la camiseta argentina, terminó convirtiéndose en una de ellas.

En pocas palabras

  • Antonela Roccuzzo: Compartió un video cantando un himno de la Selección Argentina.
  • Amuleto de protección: La esposa de Messi usa un ojo turco, según trascendió.
  • Cábalas argentinas: El ritual de la madre de Mac Allister se suma a la ilusión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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