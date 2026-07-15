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La desgarradora confesión de Cami Homs en pleno Mundial que conmovió a todos

Cami Homs confesó el drama que atraviesa en pleno Mundial y conmovió a todos. Enterate.

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La desgarradora confesión de Cami Homs en pleno Mundial que conmovió a todos

Cami Homs vive uno de los días más especiales del año con un sabor agridulce. Mientras su hijo Bautista celebra sus cinco años, la modelo no pudo estar junto a él y decidió abrir su corazón con un mensaje que conmovió a miles de personas en las redes sociales.

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La influencer, que suele compartir momentos familiares con sus seguidores, publicó una serie de fotos inéditas del crecimiento del pequeño, desde su nacimiento hasta distintos viajes y escenas cotidianas junto a su hermana Francesca. Sin embargo, fue una frase la que terminó llevándose toda la atención.

“Bau, un día como hoy, hace 5 años, llegabas vos. Mi príncipe azul”, comenzó escribiendo junto a las imágenes.

En el emotivo texto, Cami destacó la personalidad de su hijo y el orgullo que siente como mamá, pero también dejó al descubierto el difícil momento que atraviesa al no poder acompañarlo en una fecha tan importante.

“Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también. Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad. Sos mi sueño hecho realidad. Feliz cumpleaños, hijito. No puedo explicar cuánto te amo”, expresó.

La publicación no tardó en viralizarse y generó una catarata de mensajes de apoyo, ya que muchos seguidores se sintieron identificados con el dolor de tener que pasar una fecha especial lejos de un hijo.

Actualmente, Bautista se encuentra en Estados Unidos junto a su papá, Rodrigo De Paul, aprovechando el Mundial 2026 y compartiendo tiempo con la familia paterna. La distancia, marcada por los compromisos del futbolista y la organización familiar tras la separación de la pareja, hizo que este cumpleaños fuera diferente para todos.

A pesar de la tristeza por no poder abrazarlo en su día, Cami dejó en claro que lo más importante para ella es la felicidad de su hijo, incluso si eso significa resignar un momento tan esperado.

Con apenas cinco años, Bautista divide su vida entre Argentina y los viajes para reencontrarse con su papá. En Buenos Aires convive con su mamá, su hermana Francesca, José Sosa y la pequeña Aitana, mientras que cada vez que puede disfruta de largas estadías junto al campeón del mundo.

Lejos de cualquier polémica, el mensaje de Cami Homs mostró el costado más humano de una madre que, pese a la distancia, eligió transformar la nostalgia en una declaración de amor que emocionó a miles de personas.

En pocas palabras

  • Cami Homs: Conmovió al confesar el drama de no poder estar con su hijo en su cumpleaños 5.
  • Mensaje emotivo: Expresó el orgullo por su hijo y la tristeza por la distancia, deseándole felicidad.
  • Contexto familiar: Bautista celebró en EE.UU. con su papá, Rodrigo De Paul, mientras Cami lo hizo desde lejos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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