La desgarradora confesión de Cami Homs en pleno Mundial que conmovió a todos

“Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también. Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad. Sos mi sueño hecho realidad. Feliz cumpleaños, hijito. No puedo explicar cuánto te amo”, expresó.

La publicación no tardó en viralizarse y generó una catarata de mensajes de apoyo, ya que muchos seguidores se sintieron identificados con el dolor de tener que pasar una fecha especial lejos de un hijo.

Actualmente, Bautista se encuentra en Estados Unidos junto a su papá, Rodrigo De Paul, aprovechando el Mundial 2026 y compartiendo tiempo con la familia paterna. La distancia, marcada por los compromisos del futbolista y la organización familiar tras la separación de la pareja, hizo que este cumpleaños fuera diferente para todos.

A pesar de la tristeza por no poder abrazarlo en su día, Cami dejó en claro que lo más importante para ella es la felicidad de su hijo, incluso si eso significa resignar un momento tan esperado.

Con apenas cinco años, Bautista divide su vida entre Argentina y los viajes para reencontrarse con su papá. En Buenos Aires convive con su mamá, su hermana Francesca, José Sosa y la pequeña Aitana, mientras que cada vez que puede disfruta de largas estadías junto al campeón del mundo.

Lejos de cualquier polémica, el mensaje de Cami Homs mostró el costado más humano de una madre que, pese a la distancia, eligió transformar la nostalgia en una declaración de amor que emocionó a miles de personas.