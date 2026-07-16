Quién es el relator brasileño que es furor en las redes por la pasión con la que relata los goles de Argentina

Antes de llegar a CazéTV desarrolló gran parte de su carrera en TNT Sports Brasil (antes Esporte Interativo), donde relató durante más de una década competiciones de fútbol, NBA y NFL. En 2022 se incorporó al proyecto encabezado por el streamer Casimiro Miguel, que revolucionó las transmisiones deportivas por internet en Brasil.

Su relato de Messi dio la vuelta al mundo

Durante este Mundial, Freitas se hizo viral varias veces por sus narraciones de los partidos de Argentina. Lejos de esconder su admiración por Lionel Messi, el brasileño suele describir al capitán argentino como un futbolista "único" y "el mayor genio" que vio jugar. Como el relato del tiro libre ante Cabo Verde que el ya "mítico" arquero Vozinha logró detenerle a "La Pulga".

En sus relatos también destaca el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni y sostiene que la Selección argentina es una de las mejores del campeonato. Esa postura sorprendió a muchos aficionados brasileños, acostumbrados a una histórica rivalidad futbolística con Argentina.

Las amenazas y los insultos

Su forma de relatar no pasó inadvertida. Después de varios partidos de la Selección argentina, especialmente tras los elogios a Messi durante las transmisiones, Freitas comenzó a recibir miles de mensajes en redes sociales. Mientras muchos usuarios valoraron que priorizara el espectáculo por encima de la rivalidad, otros lo acusaron de ser "hincha de Argentina" o de "abandonar a Brasil".

En las plataformas digitales circularon campañas para dejar de seguir a CazéTV y numerosos comentarios insultándolo. El propio relator reconoció que también recibió amenazas e intimidaciones por su postura, aunque aseguró que eso no modificaría su forma de trabajar.

¿Por qué defiende tanto a Messi?

Freitas explicó en distintas entrevistas que su admiración por Messi no responde a una preferencia por Argentina, sino a un criterio estrictamente futbolístico.

Para él, narrar un Mundial implica reconocer cuando está presenciando un momento histórico, independientemente de la nacionalidad del protagonista. Considera que Messi representa una etapa irrepetible del fútbol y que cualquier periodista deportivo tiene el privilegio de relatar los últimos años de su carrera.

Su postura también se basa en una idea que suele repetir: el narrador debe transmitir emociones auténticas al espectador y no ocultar la magnitud de lo que ocurre en la cancha. Y dentro de un campo de juego, jamás vio a nadie hacer lo que ha hecho en tantos años Leo Messi.

Freitas, por ser fanático de Messi, recibió de sus compañeros la camiseta del "10" de regalo. (Foto: A24.com)

Desde Brasil, "alentándolo a Leonel"

Tal es su fanatismo, al relatar los partidos - y los goles de la Scaloneta - que tuvo su reconocimiento en Brasil. En una transmisión de streaming, Freitas fue el entrevistado. Los conductores le reconocieron el fabuloso fervor que pone en sus relatos y como es tan apasionado por la Scaloneta, lo sorprendieron con el mejor regalo: una camiseta del campeón del mundo.

"Que venga Inglaterra", dijo cuando se la dieron. Y después la Selección le dio otra emoción. Y Freitas nos emocionó con su relato de los goles.