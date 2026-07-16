En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Relato
Mundial 2026

Quién es el relator brasileño que es furor en las redes por la pasión con la que relata los goles de Argentina

La Argentina está de nuevo en la final de un Mundial. Ganó todos los partidos que jugó y sin necesidad de penales. La emoción que transmite la Scaloneta se transmite a los relatores que la acompañan, no importa de qué país sean.

Banner Seguinos en google DESK
Quien es el relator que se emociona con los goles de la Scaloneta

Quien es el relator que se emociona con los goles de la Scaloneta, (foto: A24.com)

"Gooool da Argentina. Goooooool, Lautaro, da campeã do mundo (campeona del mundo, en portugués)". Relato vibrante, que emociona. Y aturde a otro relator a su lado que se corre molesto. Pero sí, por su idioma, se dan cuenta que no es argentino. Es brasileño. Se llama Luis Felipe Freitas y expresa con toda pasión su devoción por Messi y el fútbol argentino. Así relató el fabuloso gol de Lautaro Martínez para el 2 a 1 contra Inglaterra.

Leé también El mensaje de Lionel Messi antes de la semifinal del Mundial 2026
El capitán de la Selección argentina publicó una historia de Instagram a pocas horas del cruce con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Freitas tiene 38 años. Es conocido popularmente en Brasil como "LFF" o "Luisinho". Es carioca, nació en Río de Janeiro y trabaja para el streming CazéTV. Pero sus relatos vienen ya desde el mundial de la Copa América que la Scaloneta ganó en esa ciudad y el mundial de Qatar 22. Allí desarrolló su amor por la celeste y blanca y Messi. Su estilo apasionado llama la atención justamente por eso. Vive cada gol argentino y lo relata como el más fanático de nuestro país.

Goool de Argentina que se gritó como loco desde Brasil

"Luisinho" es uno de los relatores jóvenes más conocidos de Brasil. También sacó ventaja porque vio el enorme poderío de las redes.

En medio del Mundial 2026, un nombre comenzó a trascender las fronteras de Brasil y a instalarse entre los hinchas argentinos: Luís Felipe Freitas. El periodista y relator de CazéTV se convirtió en uno de los narradores más populares del torneo por su estilo apasionado y, especialmente, por los elogios que dedica a Lionel Messi y a la Selección argentina, una postura que le valió tanto reconocimiento como una ola de críticas y amenazas en las redes sociales de brasileños.

Antes de llegar a CazéTV desarrolló gran parte de su carrera en TNT Sports Brasil (antes Esporte Interativo), donde relató durante más de una década competiciones de fútbol, NBA y NFL. En 2022 se incorporó al proyecto encabezado por el streamer Casimiro Miguel, que revolucionó las transmisiones deportivas por internet en Brasil.

Su relato de Messi dio la vuelta al mundo

Durante este Mundial, Freitas se hizo viral varias veces por sus narraciones de los partidos de Argentina. Lejos de esconder su admiración por Lionel Messi, el brasileño suele describir al capitán argentino como un futbolista "único" y "el mayor genio" que vio jugar. Como el relato del tiro libre ante Cabo Verde que el ya "mítico" arquero Vozinha logró detenerle a "La Pulga".

En sus relatos también destaca el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni y sostiene que la Selección argentina es una de las mejores del campeonato. Esa postura sorprendió a muchos aficionados brasileños, acostumbrados a una histórica rivalidad futbolística con Argentina.

Las amenazas y los insultos

Su forma de relatar no pasó inadvertida. Después de varios partidos de la Selección argentina, especialmente tras los elogios a Messi durante las transmisiones, Freitas comenzó a recibir miles de mensajes en redes sociales. Mientras muchos usuarios valoraron que priorizara el espectáculo por encima de la rivalidad, otros lo acusaron de ser "hincha de Argentina" o de "abandonar a Brasil".

En las plataformas digitales circularon campañas para dejar de seguir a CazéTV y numerosos comentarios insultándolo. El propio relator reconoció que también recibió amenazas e intimidaciones por su postura, aunque aseguró que eso no modificaría su forma de trabajar.

¿Por qué defiende tanto a Messi?

Freitas explicó en distintas entrevistas que su admiración por Messi no responde a una preferencia por Argentina, sino a un criterio estrictamente futbolístico.

Para él, narrar un Mundial implica reconocer cuando está presenciando un momento histórico, independientemente de la nacionalidad del protagonista. Considera que Messi representa una etapa irrepetible del fútbol y que cualquier periodista deportivo tiene el privilegio de relatar los últimos años de su carrera.

Su postura también se basa en una idea que suele repetir: el narrador debe transmitir emociones auténticas al espectador y no ocultar la magnitud de lo que ocurre en la cancha. Y dentro de un campo de juego, jamás vio a nadie hacer lo que ha hecho en tantos años Leo Messi.

Freitas, por ser fanático de Messi, recibió de sus compañeros la camiseta del

Freitas, por ser fanático de Messi, recibió de sus compañeros la camiseta del "10" de regalo. (Foto: A24.com)

Desde Brasil, "alentándolo a Leonel"

Tal es su fanatismo, al relatar los partidos - y los goles de la Scaloneta - que tuvo su reconocimiento en Brasil. En una transmisión de streaming, Freitas fue el entrevistado. Los conductores le reconocieron el fabuloso fervor que pone en sus relatos y como es tan apasionado por la Scaloneta, lo sorprendieron con el mejor regalo: una camiseta del campeón del mundo.

"Que venga Inglaterra", dijo cuando se la dieron. Y después la Selección le dio otra emoción. Y Freitas nos emocionó con su relato de los goles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 Relato Gol Selección Argentina Final
Notas relacionadas
Así fue el emotivo festejo de Messi y la selección argentina tras la clasificación a la final del Mundial 2026
Argentina contra España: cómo está el historial antes de la gran final del Mundial 2026
Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: todo lo que hay que saber sobre el partido que define el título

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar