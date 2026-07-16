La foto más esperada de Messi el día después de la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra

"¡Buen día!", expresó el volante con la foto donde se los ve recostados sobre el respalado de la cama tomando mate y descansando después del exigente partido del miércoles.

La imagen, muy esperada por todos los argentinos, fue replicada por el propio Messi desde su cuenta mostrando la intimidad de la concentración del plantel y ya recargando energías para la gran final mundialista del domingo ante España en Nueva Jersey.

En la postal se los puede ver a ambos futbolistas sonrientes, felices y relajados con el capitán con el termo color dorado en su mano y la vestimenta de entrenamiento listos para lo que se viene.

El viden que acertó las semifinales del Mundial palpitó la final de Argentina y España

José Fuentes, el vidente que acertó los resultados de las semifinales del Mundial 2026, hizo una contundente predicción sobre Argentina y la final frente a España.

El vidente felicitó al equipo dirigido por Lionel Scaloni y pidió a los hinchas vivir la previa del partido con tranquilidad. “Quería felicitar a la selección argentina y a todos ustedes que estuvieron ahí con su selección. Muchos fans que no son argentinos también me escriben, por el amor que le tienen al fútbol argentino y a Messi”, expresó durante una transmisión en vivo.

“Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia y hay gente que está bastante densa. Pero todo tiene que ser con calma. Sé del amor por su selección, pero lo que dice Scaloni es equilibrado: ‘Hay que tener calma’. Lo mío es una predicción, no pasa nada”, continuó pidiendo calma al público.

Y recordó que la victoria de Argentina frente a Inglaterra era el resultado que veía con mayor claridad y destacó que, según él, los pronósticos previos no favorecían a la Albiceleste. “Matemáticamente era imposible… y sucedió”, afirmó. Más adelante, se animó a ir un paso más allá y reveló lo que vaticina de cara a la gran final.

“Ahorita estamos a un paso de terminar esto, de que se hagan los preparativos para celebrar en Buenos Aires y que los argentinos tengan otra Copa del Mundo más. Mi visión es muy fuerte. Sé que esto va a suceder. No lo puedo decir con arrogancia ni soberbia, pero sé que va a suceder. Sé que Dios no se mete en estas cosas, pero hay una fuerza más grande que permite que uno tenga este nivel de acertación”, concluyó.